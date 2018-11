Stiri pe aceeasi tema

- Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil sunt sarbatoriti de crestinii ortodocsi pe 8 noiembrie. Cunoscuti drept conducatorii ostilor de ingeri, acestia sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Romane. Sunt reprezentati purtand sabii, ca simbol al biruintei, si sunt calauze ale sufletelor in drumul acestora…

- Sarbatoare mare duminica, 4 noiembrie, in Buciumi. A avut loc Sfanta Liturghie in biserica “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil”, preot paroh Ciprian Coza, secretar protopopesc. Parohia Buciumi face parte din Protopopiatul Chioar. Cu aceasta ocazie Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului…

- Initiativa construirii uneia din cele mai cunoscute biserici din orasul Constanta, Biserica "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" "Sfintii Ingeri" sau "Capela militara" de langa Spital , a fost luata in 1932 de conducerea Garnizoanei Militare de la acea vreme din Constanta. Initiativa mai marilor din…

