Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir al Bisericii crestine, este sarbatorit pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Se spune ca acesta ii ajuta pe bolnavi si pe cei care se judeca de multa vreme, iar, in aceasta zi, persoanele certate trebuie sa se...

- Iata ce nu trebuie sa faci in a treia zi de Craciun: NU FACE EXCURSII LA MUNTE Aventurile montane nu sunt recomandate in ziua Sfantului Stefan. Se spune ca sfantul ne protejeaza in aceste zile, insa nu este de acord cu calatoriile hai-hui deoarece acestea sunt considerate o sfidare…

- MESAJE DE SFANTUL STEFAN 2018. Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir al Bisericii crestine, este sarbatorit pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Se spune ca acesta ii ajuta pe bolnavi si pe cei care se judeca de multa vreme, iar, in aceasta zi, persoanele certate trebuie…

- Peste 450.000 de romani îsi serbeaza onomastica de Sfântul Stefan, cei mai multi fiind barbati cu numele Stefan, Fanel, Stefanel. Fanica, Fane, Stefanus si Istvan, potrivit informatiilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI-2015). Femeile se numesc Stefania, Stefana, Fanica, Fanuta si…

- Sfantul Stefan-Cel Incununat este praznuit in fiecare an pe 27 decembrie. Conform Noului Testament, Stefan se tragea din Ierusalim si avea origini iudeice. De asemenea, Sfantul Stefan este recunoscut ca fiind primul martir crestin care a fost condamnat de catre autoritatile Iudaice.

- Credincioșii sarbatoresc a doua zi de Craciun, Soborul Maicii Domnului. Tradiția pentru a doua zi de Craciun spune ca in aceasta zi, nașii trebuie sa iți viziteze finii. Cei care uita de finii lor, nu vor avea parte de tot ce iși doresc. E o zi in care rudele indepartate și cele prin alianța trebuie…

- Biserica a randuit ca in a doua zi dupa Craciun sa fie pomenita Maica Domnului impreuna cu soborul celor care o cinstesc pe ea, iar Sfantul Stefan este praznuit pe 27 decembrie, in a treia zi dupa Nasterea Domnului. Soborul Macii Domnului, de pe 26 decembrie, este unul din cele cinci mari praznice din…

- Satenii de la Valea Ilvelor, judetul Bistrita-Nasaud, sunt colindati de Belciugari, iar pe Valea Sieului, in comuna Monor o colinda veche de 200 de ani este cea care vesteste nasterea lui Iisus. Colinda s-a pastrat prin viu grai si este interpretata numai de barbati.