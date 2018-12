Stiri pe aceeasi tema

- Pediatrii americani le sfatuiesc pe ajutoarele Moșului ca in loc de jucarii sa le lase copiilor cutii goale sub brad. Un astfel de cadou va stimula imaginația copiilor care vor putea sa-și creeze astfel propriile jucarii. In cazul in care un astfel de dar ți se pare prea puțin, medicii vin cu recomandarea…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat marti ca va propune in sedinta Consiliului Local Municipal Iasi ca presedintelui Societatii Romane de Pediatrie, profesorul universitar Marin Burlea, supranumit "ingerul copiilor", sa-i fie conferit titlul de "cetatean de onoare". "Avem in deschiderea ordinii…

- Profesorul dr. Marin Burlea a fost condus astazi de sute de oameni, pe ultimul drum, iar inmormantarea s-a facut cu onoruri militare. O ultima recunoștința pentru efortul de a salva mii de vieți. „Ingerul copiilor” a fost inmormantat la Cimitirul Eternitatea in ropote de aplauze. Inainte de a fi ingropat,…

- Dupa multe incercari grele pe care viața i le-a scos in cale, in ultimii ani, Bianca Brad, ”Miss Prințesa Frumuseții” din 1991, zambește din nou. Omul care a ajutat-o sa se ridice de fiecare data este fratele ei, Marian, care s-a intors special din Germania pentru ea. Primul lucru pe care cei doi l-au…