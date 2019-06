Stiri pe aceeasi tema

- Sanpetru este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, care-l consulta in luarea unor decizii. De aceea, Dumnezeu i-a incredintat portile si cheile Raiului, spune traditia. Acolo fiind stapan peste camarile ceresti, Sfantul Petre hraneste animalele salbatice, mai ales lupii, dar fierbe si grindina , care…

- Expozitii, film documentar, concerte si ateliere de creatie fac parte din actiunile organizate la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" in cadrul Targului de Sfintii Apostoli "Petru si Pavel", organizat in perioada 28-30 iunie.

- Luni seara, 24 iunie, la Biserica „Sf. Petru și Pavel” din Parcul Cancicov al Bacaului au fost aduse trei icoane facatoare de minuni ale Maicii Domnului cu pruncul Iisus. Evenimentul a avut loc pe un ceremonial prin care icoanele au fost preluate și duse intr-un frumos pridvor tradițional din curtea…

- Iarmarocul. Un amestec insolit de circ, de negustorie și tradiții populare. Inceputurile lui se pierd in negura vremii… In Bacau, iarmarocul a inceput sa fie prezent, anual de la mijlocul secolului al XIX-lea, de Sf. Petru și Pavel, adica pe 29 iunie. Locul instalarii sale a diferit de-a lungul timpului…

- Sambata, 22 iunie, credinciosii intra in postul Sfintilor Petru si Pavel, care dureaza pana pe 29 iunie. Cele 7 zile de interdictii de anul acesta sunt cunoscute in popor si sub denumirea de Postul Sanpetrului. Acesta este randuit de Biserica in cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului…

- Credinciosii intra sambata, 22 iunie, in postul Sfintilor Petru si Pavel, care dureaza pana pe 29 iunie. Cele 7 zile de interdictii de anul acesta sunt cunoscute in popor si sub denumirea de Postul Sanpetrului.

- Un tanar cunoscut pe YouTube, care a pacalit un om al strazii sa manance biscuiti umpluti cu pasta de dinti si a postat online filmarea cu incidentul, a fost condamnat la 15 luni de inchisoare si trebuie sa-i plateasca victimei sale 20.000 de euro daune morale, scrie The Guardian.

- Compania de Transport Public Iași anunța schimbari in circulația tramvaielor și autobuzelor, valabile in Noaptea de Inviere. Astfel, in noaptea de 27 spre 28 aprilie, vor fi la dispoziția publicului calator urmatoarele trasee de tramvai: Traseul 3: Gara-Centru-Targu Cucu-Tatarași-Dancu-doua unitați…