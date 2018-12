SUPERSTIŢII DE REVELION 2018. De ce trebuie să faci neapărat AMOR în noaptea de Revelion Asadar, superstitia legata de sex spune ca daca ai relatii intime in noaptea de Revelion, iti va merge bine tot anul ce vine, scrie kfetele.ro. Mai exact, daca esti casatorit, sexul in Noaptea dintre Ani iti va aduce intelegere si pasiune intregul an. Iar daca nu este casatorit si faci sex pe 31 noaptea, relatia ta va deveni una stabila. Cu toate acestea, unii sustin ca daca faci sex in noaptea de Revelion, vei avea ghinion tot anul. Parerile sunt impartite, asadar tu alegi ce vrei sa faci. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

