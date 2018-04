Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje de Florii 2018. Crestinii praznuiesc, duminica, 9 aprilie, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si

- Urari de la Donald Trump pentru catolicii si protestantii care sarbatoresc in acest weekend Pastele. Presedintele american a transmis un mesaj atat pentru crestinii care sarbatoresc Invierea lui Iisus Hristos, cat si pentru evreii care celebreaza eliberarea din sclavia egipteana.

- Sute de credincioși din Campina și localitațile invecinate, preoți și maicuțe din parohiile care aparțin de Protoieria Campina au participat in aceasta dupa-amiaza la tradiționala Procesiune de Florii. Este un eveniment religios deosebit, organizat an de an in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in…

- Inceputul lui Aprilie vine cu surprize pe partiile Cavnicului. Partiile și toboganele de pe Cavnic sunt pregatite și in condiții excelente datorita stratului de zapada mare, depus in ultimele 3 zile de ninsoare continua. Astfel, maramureșenii ar putea sa puna o escapada la Cavnic, pe lista locațiilor…

- CALENDAR ORTODOX 2018: Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi. Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita…

- Creștinii catolici celebreaza astazi Vinerea Mare. Anul acesta, Paștele catolic se celebreaza in data de 1 aprilie, in ziua in care ortodocșii sarbatoresc Duminica Floriilor. In Joia Sfanta, ieri, a avut loc Liturghia crismei, adica slujba sfintirii uleiurilor, cand peste 300 de preoti din toata dieceza…

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Primaria Galati anunta ca, la solicitarea Arhiepiscopiei "Dunarea de Jos", Comisia de Siguranta a Circulatiei Rutiere a dat aviz favorabil inchiderii circulatiei in perioada 07 aprilie 2018, incepand cu ora 22.45, pana pe 08 aprilie 2018, ora 02.30, pe str. Domneasca, intre str. Basarabiei si str.…

- Sambata, 31 martie 2018, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor vor organiza in Bucuresti pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosii mireni din Capitala si din…

- Dupa ce am experimentat un episod de iarna veritabila în mijlocul lunii martie, prima zi a lunii aprilie, zi în care, anul acesta crestinii ortodocsi sarbatoresc Floriile iar cei catolici Pastele, se anunta una mult mai blânda din punct de

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Muzee din Prahova sunt, cu ocazia unor actiuni din domeniul educatiei, gazde primitoare, asa cum s-a intamplat zilele trecute, cand s-au desfasurat doua cercuri pedagogice ale cadrelor didactice din invatamintul primar. Concret, la sediul Muzeului ”Casa Domneasca” Brebu – secție a Muzeului Județean…

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii cu ramuri in maini vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00…

- Se apropie Pastele, asa ca mii de credinciosi ajung in aceasta perioada la Ierusalim, in locul Invierii lui Iisus. Toti se reculeg la Mormantul Sfant iar asta ii ajuta sa se simta mai linistiti si impliniti. Intre turisti sunt si foarte multi romani.

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Acesti mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din

- In 2018, Paștele ortodox e pe 8 aprilie, iar Postul Paștelui a inceput devreme, pe 19 februarie. Va recomandam mai jos o rețeta de post, rapida și ieftina, scrisa de celebra autoare de carți de bucate, Sanda Marin. INGREDIENTE: 1 fir subtire de praz, 1 morcov mediu, curatat de coaja, 1 cartof, 1 telina…

- In post, oamenii merg mai des la biserica. Pe 12 februarie a inceput Postul Paștelui, pentru ca anul acesta, Paștele ortodox e pe 8 aprilie. Pe langa abținerea de la bucatele de dulce, credincioșii merg mai des la biserica și se roaga mai des. Mai jos, cateva sfaturi despre cum trebiue sa te comporți…

- Obiceiuri, traditii si superstitii in postul Paștelui. Ce sa nu faci in Postul Mare, cel mai lung post de peste an • Ce sa nu faci in Postul Paștelui • Rugaciune de spus in Postul Mare sau Postul Paștelui. In 2018, Postul Paștelui are loc in perioada 19 februarie – 7 aprilie. In acest an, […]

- Am intrat in postul Postul Pastelui, cea mai aspra perioada in care credinciosii au ocazia sa devina mai smeriți și sa se adanceasca mai mult in rugaciune. Postul desi este cel mai aspru de peste an, fara carne si lactate, avand doar doua zile de dezlegare la peste, in 25 martie, de Buna Vestire si…

- Lasatul secului de branza pentru Postul Pastelui 2018 mai poarta numele de Duminica iertarii, potrivit calendarului ortodox 2018 si este ultima zi dinaintea Postului Pastelui. In calendarul bisericesc, Lasatul Secului are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paste: Duminica Infricosatei…

- La 40 de zile de la Craciun, Biserica Ortodoxa praznuieste Intampinarea Domnului. In popor, praznicul este cunoscut sub denumirea de Stretenia si cinsteste ziua aducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim de sfanta lui mama si de dreptul Iosif. Tot credinta populara aminteste si faptul ca…

- Cand incepe Postul Paștelui in 2018 – potrivit calendarului creștin ortodox. Anul acesta, Postul Sfintelor Paști incepe in 19 februarie, iar Paștele va fi sarbatorit in 8 aprilie, potrivit calendarului ortodox. In aceasta perioada nu se fac nunți. Potrivit sursei citate, in 18 februarie are loc Lasatul…