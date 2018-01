Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea in noul an este incarcata de o multime de superstitii, dupa care oamenii s-au ghidat de fiecare data. Iata ce nu trebuie sa faci de 1 ianuarie, potrivit site-ului crestinortodox.ro.Citeste si: Superstitii si obiceiuri de ANUL NOU: Ce sa faci pentru a-ti merge bine in Noul An Noaptea…

- Romanii iși doresc ca 2018 sa le aduca sanatate și armonie. Iar pentru a avea succes sunt gata sa respecte cat mai multe tradiții. Mesele trebuie sa fie pline cu tot felul de bunatați, iar noul an sa ne prinda cu bani in buzunare.

- Fie ca ne dorim sa slabim, sa caștigam mai mulți bani, sa plecam in excursii exotice sau sa ne stabilim la casa noastra, cu toții intram in 2018 cu o serie de dorințe. Indeplinirea acestora depinde insa și de respectarea cu strictețe a unor superstiții, se spune din batrani. Informațiile legate de hainele…

- Nimeni nu are voie sa scoata gunoiul din casa, pentru ca se duce naibii si norocul vostru, nimeni nu trebuie sa planga sau sa stranute in ultima zi din 2017 pentru ca asta aduce ghinion! Nu e voie sa spargem pahare, sa folosim foarfeca sau sa ținem la vedere calendare cu anul viitor. Fetele au voie…

- Noaptea de Revelion este plina de traditii si surperstitii.A Chiar daca credem mai mult sau mai putin in ele, acestea sunt aproape intotdeauna respectate. Traditia spune ca asa cum veti intampina Anul Nou tot asa veti avea parte in anul urmator: daca veti tine de mana persoana iubita, veti avea parte…

- La romani, traditia de Anul Nou spune ca e bine sa fie mult zgomot in noaptea dintre ani pentru a alunga spiritele rele. Unii merg mai departe si tin in buzunar o capatana de usturoi, pentru ca spiritele rele sa-i ocoleasca. O alta superstitie de Anul Nou este aceea ca in ultima zi din an […] The post…

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina romaneasca la trecerea dintre ani. Potrivit unor superstitii ale romanilor, pentru a avea noroc si belsug in noul an…

- Cea mai puternica rugaciune de Revelion. Se rostește in noaptea dintre ani și face minuni. Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil…

- Multi au spus ca Gheorghe Hagi a fost cel care a finantat cariera Simonei Halep, inainte ca ea sa ajunga in elita tenisului. De fapt, altcineva a fost alaturi de actualul lider WTA, dupa cum a dezvaluit chiar ea.

- Orice gazda isi doreste sa impresioneze invitatii cu preparatele pentru Revelion. Va propunem o reteta simpla, dar care promite sa fie memorabila: file de pastrav cu varza de Bruxelles, bacon și gogonele.

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 1-7 ianuarie 2018. Afla care sunt zodiile favorizate de astre și vezi daca zodia ta se numara printre ele! Berbecii care vor sa se mute sau sa investeasca intr-o casa primesc ajutor financiar din partea familiei…Citește aici horoscopul complet pentru…

- REVELION 2018. Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus…

- In cadrul acestei rubrici, va prezentam retete culinare vechi, preluate din diferite ''tratate'' de specialitate, precizand, de fiecare data, sursa. Saptamana aceasta, va propunem ''Bors cu peste'' si ''Crap delicios de Nissa'', ambele retete fiind publicate in ''Carte de bucatarie…

- Revelion 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele simbolizeaza abundenta si trebuie asezat intreg pe farfurii, altfel, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Nici strugurii nu ar trebui sa lipseasca din meniul de Anul Nou. Se…

- Fiecare moment mai important al anului vine cu tradiții, obiceiuri, dar și... superstiții. Cei superstițioși indeplinesc cerințele momentului pentru ca așa sunt convinși ca planurile de viitor nu vor fi impiedicate de o mișcare greșita.

- Prima zi din noul an vine cu o multime de superstitii. Cei care le tin sustin ca, in acest fel, le va merge bine tot anul. Nu trebuie sa lipseasca banii din buzunare, sarutul de sub vasc, sau hainele de culoare rosie.

- Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tarie in unele superstitii ce tin de iesirea dintr-un an si intrarea in noul an. Ideea de baza care ne dirijeaza pe toti de Revelion si in prima zi a noului an este ca asa cum se intampla evenimentele din acea noapte dintre ani si de a doua zi, asa iti va…

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere, iar in cazul in care guvernul va aproba și cateva zile intercalate cu zilele de odihna din weekend vor fi in total 21 de zile libere. In cel mai fericit caz vor fi 5 minivacanțe, cea mai scurta de trei zile și cea mai lunga de 5 zile. Zilele…

- Sfantul Ștefan este sarbatorit a treia zi de Craciun. Numele Stefan inseamna in greaca veche cununa lui Dumnezeu. 400 de mii de romani isi sarbatoresc onomastica, pe 27 decembrie. Numele Stefan vine de la grecescul Stephanos care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa” cu care erau incununati invingatorii.…

- S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2018. Este vremea in care fiecare dintre noi ne recapitulam ce am facut bine si ce am putea imbunatati, in care familiile si prietenii se reunesc pentru…

- O vedeta a Antenei 1 s-a decis sa faca dezvaluiri fara precedent. Aceasta a facut publice motivele pentru care comanda mancarea pentru Craciun si Anul Nou, desi este casatorita si are si copil. Octavia Geamanu de la Antena 1 recunoaște ca nu are abilitați de gospodina și nu se straduiește sa schimbe…

- Mariah Carey revine la petrecerea de Anul Nou din Times Square, dupa ce prestatia ei din 2016 a fost criticata si urmata de amenintari cu actionarea in judecata a producatorilor evenimentului.

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16…

- Clujul este pe lista destinațiilor mondiale de vizitat in 2018 Site-ul britanic de calatorii Skyscanner, cu 60 milioane de turiști, a inclus Clujul pe lista destinațiilor de interes pentru 2018. Lista cuprinde destinațiile de zbor ce au devenit semnificativ mai atractive pentru turiști in ultimele 12…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii. Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in ...

- BERBEC: Fertilitate si belsug. toate visele lor se vor implini. Profitati si luati din viata ce e mai bun si frumos. Citeste si HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Cine da lovitura anul viitor. Ce spun runele despre noroc, iubire, sanatate cariera TAUR: Taurii au o saptamaa de atentionari,…

- De azi pana luni ai trei zile in care poți manca pește. Te poți rasfața, fiindca, pana la Craciun nu mai e nicio dezlegare. Iata un meniu cu pește: icre, ciorba și la cuptor. Icre Ingrediente: 100 g icre de hering, 400 ml ulei, o felie de paine, 200 ml apa minerala, sucul de la ½ lamaie; decor:…

- Managerul portughez Jose Mourinho pregatește deja campania de transferuri din iarna și una dintre ținte este Mesut Ozil, mijlocașul ofensiv al lui Arsenal. Contractul germanului expira la finalul sezonului și, ca sa nu il piarda gratis in vara, Arsenal ar prefera sa se desparta de pe acum de el, in…

- Oana Roman a comentat despre situația in care se gasește mama sa, Mioara Roman, care este executata silit. Mioara Roman, fosta partenera de viața a ex-premierului Petre Roman, este executata silit pentru ca nu a platit utilitațile pentru vila in care a locuit. Mioara Roman, care in urma cu cateva luni…

- Prima varianta a viitorului pod de la Ungheni, peste Prut, a picat. Motivul este „o rezervatie in rezervatie", cum o numeste Victor Davideanu, directorul executiv al Agentiei de Protectie a Mediului Iasi. „Este o comisie tehnica la Ministerul Transporturilor si la Ministerul Mediului care analizeaza…

- In ajunul Anului Nou, banalele bucatele feliate se pot transforma intr-o adevarata opera de arta! Dați friu liber imaginației și surprinde-ți-va placut oaspeții! Surprinde ți-va oaspeții!

- MOS NICOLAE 2017: In mod traditional, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii, dar si adultii isi pun ghetutele lustruite la usa pentru ca Mosul sa le umple cu daruri. Atentie ce le puneti in ghetute celor dragi. Traditia populara spune ca, de Mos Nicolae, nu trebuie sa oferim obiecte ascutite,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, miercuri, decizia de a organiza un targ de sarbatori in Piata Victoriei, locul traditional de intalnire a celor care protesteaza fata de legile justitiei si cer demisia Guvernului, afirmand ca ”accentul trebuie pus pe lucrurile care ne unesc,…

- Grasimile sunt de 3 feluri: nesaturate, saturate și trans. Cele saturate sunt bune pentru inima, lichide la temperatura camerei și se gasesc, cu precadere, in nuci, semințe, uleiuri vegetale și fructe de mare. Cele saturate sunt solide la temperatura camerei și se gasesc in proteina animala,…

- SFANTUL ANDREI 2017. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei apare, deopotriva, pe 30 noiembrie in calendarul ortodox, romano-catolic, lutheran si anglican. In Scotia, insa, el figureaza in ziua de 9 mai, ca amintire a datei primirii unor relicve ale Sfantului Andrei.Pe de alta parte, noaptea Sfantului…

- RTPR Allen & Overy a promovat cinci avocati in pozitia de Managing Associate, consolidandu-si activitatea in domenii precum financiar-bancar, concurenta, litigii sau energie. „Contributia fiecaruia dintre ei la performantele firmei, talentul si ambitia de a fi mereu implicati in cele…

- Bugetarii moldoveni vor avea 14 zile libere in 2018, stabilite pentru sarbatori publice sau religioase, dintre care 11 sint in timpul saptaminii, celelalte trei fiind in weekend. Iata care sint acestea: Anul Nou: – 1 ianuarie: luni Craciunul pe stil vechi: – 7 ianuarie: duminica – 8 ianuarie: luni Ziua…

- LEU + RAC: Aceste doua semne zodiacale se atrag foarte tare, insa o relație intre cei doi nu va dura pentru ca leul vrea siguranța, iar racul nu poate oferi acest lucru pana nu este sigur de sentimentele partenerului. Relația lor va fi cu multe coborașuri și vor exista multe episoade…

- Zile libere de Craciun și Revelion, in 2017. Anul acesta, 25 decembrie 2017 pica intr-o zi de luni, iar a doua zi de Craciun e tot libera. Și cum ajunul este duminica, iar sambata era oricum libera, rezulta faptul ca angajații, cel puțin bugetarii, vor avea de Craciun o minivacanța de patru zile. Primaria…

- Bucurestenii pot depune, incepand de luni, cererile pentru acordarea ajutorului financiar in valoare de 500 de lei pentru adultii cu handicap, atat la sediile Directiei Generale de Asistenta Sociala (DGASMB), cat si in format electronic. Pana la ora 11.00 au fost depuse peste 2.000 de cereri, spune…

- Andra a ratat concertul unui mare artist care a fost in Romania și a explicat acum care a fost motivul. Andra, care formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruța , este una dintre cele mai de succes artiste din Romania. Andra, care este mama a doi copii , a marturisit ca are foarte…

- Indicele ROBOR, rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, afisat astazi de Banca Nationala a Romaniei a ajuns la o cota de 1,87% pentru imprumuturile la trei luni. In urma acestei cotatii ratele la creditele romanilor vor creste in medie cu 29%, pentru luna noiembrie…

- Angajatii de la McDonald's au expus public care este produsul din meniu pe care nu trebuie sa-l comandati niciodata si care este motivul, potrivit Independent. Într-o discutie pe Reddit, în care angajatii din restaurante au împartasit ce nu este bine…

- Cristian Boureanu a explicat care este motivul pentru care nu a ceut-o inca in casatorie pe iubita sa, Laura Dinca. Cristian Boureanu, care s-a batut cu Poliția in vara acestui an , are o relație cu Laura Dinca. Fostul politician a fost mai fost casatorit, ultima oara cu fostul model Valentina pelinel,…

- Johnny Depp și-a dat in judecata foștii avocați pentru ca ar fi conspirat cu fosta sa firma de management financiar sa fure de la el peste 30 de milioane de dolari, relateaza miercuri agenția de știri UPI. În plângerea depusa marți, Depp a sugerat ca puternica firma de…

- Alina Vilcu a explicat ca rolul emisiunii nu este de a fi una de relaxare si una de conectare cu viata, cu povestile altor oameni, mai ales atunci cand lucrurile par fara speranta. "Visuri la cheie arata viata asa cum e ea, autentica, si cred ca asta ii atrage pe oameni", a explicat arhitecta pentru…

- Executivul a aprobat recent o hotarare privind acordarea de ajutor financiar organizatiilor de producatori si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor.Ajutorul financiar se asigura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), urmare a modificarii…