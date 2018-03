Stiri pe aceeasi tema

- Vasluiul va fi reprezentat de 16 elevi la faza naționala a Olimpiadei de Informatica, cinci de gimnaziu și 11 de liceu. Cei mai buni provin de la Liceul Teoretic “Emil Racovița”, patru dintre aceștia clasandu-se pe primele locuri ale claselor a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a. Este vorba despre Constantin…

- SUCCES… Alin Sava, elevul minune de la Liceul “Emil Racovita”, a fost felicitat de prefectul si subprefectul judetul Vasluiului. Tanarul a primit din partea acestora o Diploma de Excelenta si a fost indemnat sa continue pe acelasi drum. “Am tinut sa-l cunosc indeaproape pe Alin, care este un exemplu…

- NOU… Elevii vasluieni care au obtinut rezultate bune la olimpiadele de Matematica, Informatica, Fizica, Chimie si Biologie, dar nu s-au calificat la faza nationala, mai au o sansa. Ministerul Educatiei Nationale a aprobat suplimentarea locurilor cu 10% din numarul total de locuri atribuite initial la…

- Cinci elevi ai clasei a X-a de mate-info de la LMK s-au calificat la faza naționala a Olimpiadei de Informatica. Ei sunt pregatiți de profesoara Ciurescu Florica. Liceul ”Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui bifeaza o noua situație inedita. In premiera, aceeași clasa ofera cinci elevi calificați la faza…

- Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate intervalul 1-8 aprilie, ceea ce limiteaza dreptul elevilor de a participa la mai multe concursuri.…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 26.555 locuri de munca, în data de 15 martie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Siviu,…

- BRAVO… Concursul “Mate Plus”, initiat de invatatoarea Maria Mihailescu, de la Scoala “M. Sadoveanu” din Husi si sustinut de conducerea scolii, dar si a ISJ Vaslui, a inregistrat un succes formidabil, la care poate nici organizatorii nu sperau, chiar daca reusise ca, din 2018, sa ii dea o dimensiune…

- Zeci de copii participa la cursurile de inițiere in tainele karate-ului predate de sensei Constantin Roznov, președintele CS ”Karate Kensei” Vaslui. Grație proiectului ”Școala dupa școala”, sensei Constantin Roznov, 5 Dan, ii invața pe elevii Școlii ”Mihail Sadoveanu” Vaslui abc-ul karate-ului tradițional.…

- Mai mulți elevi de la clasele V-XII s-au calificat la Olimpiada naționala de matematica. Trebuie spus faptul ca, la matematica, modalitatea de calificare este diferita fața de celelalte materii. Daca la alte discipline calificat este elevul care a obținut cel mai mare punctaj, la matematica, calificarea…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Potrivit datelor Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in judetul Suceava - 23, urmat de judetul Braila - 10, Constanta - 9, Olt - 9, Prahova - 7, Bucuresti - 5,…

- Centrul Cultural ”Alexandra Nechita” a gazduit spectacolului omagial ”Bucuria Primaverii”, organizat de Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui. Evenimentul, oferit parinților și cadrelor didactice, a fost sustinut de elevi, care au incantat publicul spectator prin prestația deosebita. De la dansuri populare,…

- Aflat la ediția cu numarul opt, clasamentul mondial include un nou record al domeniilor specifice analizate, in numar de 48, cu doua domenii in plus fața de 2017. Astfel, QS World University Rankings devine cel mai complet top de acest gen din lume. Universitatea de Vest din Timișoara…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat beneficiarii celei de-a treia ediții a programului Permis pentru viitor. Astfel, in cadrul acestei ediții, vor fi acoperite costurile pe care le implica obținerea permisului de conducere (cursurile școlii de șoferi și taxele adiacente) pentru 40 de…

- CALIFICARE…Sala de sport a Scolii “Mihail Sadoveanu” Vaslui a gazduit, zilele trecute, etapa judeteana a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la volei, competitie la finalul careia Colegiul “Anghel Rugina” si Liceul “Mihail Kogalniceanu” si-au asigurat biletele pentru faza zonala Prima finala s-a…

- Peste 90 de trenuri anulate si astazi din cauza conditiilor meteo CFR Calatori a anulat astazi un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului. "Vom face actualizari periodice, în functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate de romani ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- In anul al doilea in care Progamul educativ ”Școli-ambasador ale Parlamentului European” se deruleaza in Romania, Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui candideaza la acest titlu. O echipa alcatuita din cinci ambasadori-seniori și 15 ambasadori-juniori este implicata in organizarea și derularea de activitați…

- Handbaliștii juniori II de la LPS Vaslui au invins in meciul de debut al fazei zonale și se gandesc deja la partidele cu LPS Piatra Neamț și CSȘ Bacau, din urmatoarele doua runde. Handbaliștii juniori II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au inceput cu dreptul ultima parte a fazei zonale a…

- Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru international si cel care a finantat pe FC Vaslui, a anuntat ca ar prefera ca Liga I sa aiba un alt format. El acuza ca din cele 16 echipe prezente in momentul de fata, doar zece ar merita sa evolueze in prima divizie, restul fiind interesate de banii veniti…

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- Baiatul batut de trei femei intr-o scoala din Constanta a mers, miercuri cu mama sa, Mirela Badulescu, la Serviciul de Medicina Legala. Ea a declarat jurnalistilor ca doreste sa se i faca dreptate. "Vreau sa se faca dreptate si doamna director sa platesca pentru ca a refuzat sa cheme Ambulanta…

- In perioada, 21 26 februarie 2018, va avea loc la Bucuresti, la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", cea de a X a Competitie Internationala de Matematica "Master of Mathematics" la care participa cele mai bune echipe de matematicieni, din douazeci de tari din intreaga lume.Potrivit purtatorului…

- INTELIGENT…Razvan Honcu, elev in clasa a XII-a la Liceul “Stefan Procopiu”, va reprezenta judetul Vaslui la etapa nationala a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica. Aceasta se va desfasura in intervalul 2-5 februarie 2018, la Gura Humorului, judetul Suceava. Indrumat de prof. Leonas Dumitrascu, Razvan…

- Saptamana aceasta, Universitatea de Vest din Timișoara este gazda unei școli internaționale de iarna pe tema unuia dintre cele mai dinamice și importante sectoare ale informaticii, Big Data. Evenimentul acopera un spectru larg de cercetari și inovare industriala, cu potențial extraordinar asupra descoperirilor…

- Un numar de 125 de participanți provenind din 30 de țari, cei mai mulți din SUA, Italia și Germania, dar și 65 din Romania discuta timp de o saptamana, la Universitatea de Vest Timișoara pe tema „Big Data”. Noțiunea de Big Data definește seturile de date informatice care au dimensiuni atat…

- APEL…Asociatia “Solidar” lanseaza un apel catre toti cei care pot sa ajute o tanara din Vaslui sa-si continue studiile. Aceasta se numeste Mihalache Andreea Magdalena, este din satul Vinetesti, comuna Oltenesti, si invata la Liceul “Stefan Procopiu”. Isi doreste sa termine scoala, iar apoi sa se angajeze…

- Toate cele patru sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta inchise joi din cauza viscolului au fost redeschise, mentinandu-se restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, anunta CNAIR. Raman insa inchise opt drumuri judetene. De asemenea,…

- Pasionat de inteligenta artificiala, un domeniu in trend ascendent in toata lumea, un licean din Constanta a fost admis la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie. Radu Zevri este medaliat cu aur la olimpiada nationala de matematica și premiant internațional la robotica. Tanarul spune ca…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv astazi, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia din partid, potrivit surselor Mediafax, mai multi membri social-democrati solicitand aceasta intrunire cat mai urgent. Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD, Claudiu Manda, a solicitat…

- De aproximativ 50 min mai multe cartiere din Vaslui au ramas in bezna, la lumina lumanarii. Mii, zeci de mii de oameni nu pot munci sau sa-i faca treburile casnice in casa. Eu stau pe strada husului din Vaslui si in cartierul meu este lumina doar pe strada si la liceul Emil Racovita ce se afla in fata…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro, transmite News.ro . Cele trei contracte pentru…