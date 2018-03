Stiri pe aceeasi tema

- A ucis si a scapat nepedepsit pentru crimele sale, iar cazul sau a devenit subiect de romane, filme si documentare. A devenit celebru si a ramas neidentificat, in ciuda eforturilor anchetatorilor.

- Modelul care a aparut de curand in lumina reflectoarelor, dupa ce politicianul rus al opoziției Alexei Navalny a publicat o investigație despre legaturile tinerei cu unii dintre cei mai bogați și puternici oameni din Rusia, cere Statelor Unite sa o ajute sa evadeze dintr-o

- De ziua Martisorului si pentru ca se apropie 8 Martie este necesar sa ne reamintim de campania #MultumescPentruFlori dar vreau respect! din mediul online. Campania a fost lansata anul trecut de Feminism Romania si are ca scop solidarizare impotriva discriminarii și a abuzurilor comise impotriva femeilor.…

- Numele lui Mihai Albu este sinonim in toata lumea cu excelenta in creatia de pantofi si genti! De aproape 30 de ani, a transformat pantoful la rang de arta! hiar și in regimul comunism, Mihai vindea mulți pantofi, la „Fondul Plastic”, iar dupa Revoluție, a cunoscut celebritatea.

- Daca ați crezut ca le-ați vazut pe toate, va inșelați. O noua tendința de frumusețe abunda pe rețelele de socializare. Este vorba despre sprancenele in forma de coada de pește, lansate de stilista americana Huda Kattan, un make-up artist de top in Statele Unite. Artista sustine ca nu este nevoie ca…

- CS U Craiova s-a incurcat in ultima etapa din sezonul regular, scor 1-1, pe teren propriu, in compania lui ACS Poli Timisoara, iar la finalul meciului Devis Mangia a fost foarte suparat pe un aspect care i-a dezavantajat echipa. Italianul sustine ca gazonul i-a dezavantajat echipa,…

- Fiecare persoana are preferințele și obiceiurile ei, dar despre anumiți oameni rareori ne gandim ca ar fi adepții unor rituale. Ne gandim la unele lucruri ca fiind ceva normal, dar cercetatorii spun ca acestea dezvaluie o parte importanta a personalitații cuiva.

- Vremea rece de afara nu trebuie sa te impiedice sa iți ingrijești corespunzator picioarele. Indiferent de sezon, picioarele sunt cele mai expuse și de aceea trebuie sa arate impecabil. Adica perfect epilate. Blake Lively iși cunoaște atuurile și profita de ele din plin. Actrița in varsta de 31 de ani…

- Andra dezvaluie secretele din spatele concertelor sale de la Sala Palatului, susținute cel puțin o data pe an in fața catorva mii de fani, iar cifrele sunt impresionante! Este vorba, de fiecare data, de o superproducție ce implica o echipa uriașa, de 250 de oameni, și tone de echipament! Iar efortul…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Pentru prima data in istoria evenimentului, la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018 de la Pyeongchang, patinatorii care au participat la probele de patinaj artistic au avut voie sa-si aleaga piese muzicale care aveau si versuri. Astfel, la evenimentul de anul acesta au fost cateva momente memorabile…

- Portie tripla de Ferma vedetelor si in aceasta saptamana in care distractia se tine lant in casa concurentilor! In aceasta seara, de la ora 20:00, miercuri la 20:30 si joi, de la 22:00, telespectatorii vor fi martorii unor transformari spectaculoase, emotii puternice si mult haz... mai mult de necaz.

- "Vampirii comuni au un regim alimentar 'extrem', in sensul ca necesita numeroase adaptari ale organismului", a declarat pentru AFP Tom Gilbert, din cadrul universitatii din Copenhaga, coautor al studiului. Cu nasul sau turtit, incisivii sai mari si gustul sau pentru sange, vampirul comun (Desmodus rotundus)…

- Oamenii de stiinta s-au folosit de razele X pentru a face cunoscute secretele din spatele picturilor si sculpturilor lui Pablo Picasso. Tehnologia le-a permis sa descopere lucrari pana acum necunoscute lor, care sa-i ajute la conturarea unei istorii a artei mai bogate in detalii, scrie Gizmodo.

- Florin Prunea exulta dupa ce Ionuț Lupescu și-a anunțat candidatura la șefia FRF. Dezvaluie ca Mircea Lucescu a avut un cuvant greu de spus in convingerea lui Lupescu de a renunța la postul de la UEFA pentru a candida. "Decizia finala luata de Ionut Lupescu a fost o surpriza mare. ...

- Telefonul lui suna pe melodia din filmul „Nașul” pentru ca, spune el, in tinerețe și-a propus sa „ii puna in cap” pe mafioții pe care ii vedea in celebra trilogie americana. Dupa jumatate de secol in care a avut de-a face cu infractori, psihologul criminalist Tudorel Butoi spune ca soluția ca aceștia…

- Rona Hartner este invitata la interviurile Libertatea Live, unde iși dezvaluie secretele. In ultimul timp, vedeta a fost mai tot timpul pe drumuri. Se imparte intre Romania, Paris și Costa de Azur. Ea a fost și la Ferma Vedetelor. In plus, cu atatea proiecte, artista a avut grija sa nu stea prea departe…

- Soc si groaza pentru juriul unui concurs de frumusete din Kazahstan! Arina Alieva, de 22 de ani, care a ajuns pana in finala concursului Miss Virtual Kazahstan, s-a dovedit a fi... un barbat, scrie click.ro.

- S-a aflat unul dintre secretele Andreei Balan. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a dezvaluit un lucru mai puțin știut despre ea. Fanii au reacționat imediat. Andreea Balan le-a explicat celor care o cunosc, de ce prefera ca in vacanța sa plece cat mai departe de ochii curioșilor.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca urgenta numarul 1 în momentul de fata, în privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, invocând mai multe esecuri

- „Nici macar nu am iesit din casa pentru a-mi gasi jumatatea. A venit ea la mine, iar parintii mei au placut-o din prima fara sa stea prea mult pe ganduri", a povestit George Clooney, potrivit click.ro. George Clooney a povestit ca un prieten i-a prezis ca „in seara aceea o va cunoaste pe viitoarea…

- Vedeta a dezvaluit rețeta ei de smoothie pe care a invațat-o de la nutriționista Kelly LeVeque. De atunci, Jennifer Garner bea mereu acest smoothie la micul dejun. Este un suc foarte sanatos, de aceea actrița a dorit sa-l imparta și oamenilor simpli.

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- Prezentatoarea de televiziune Oana Cuzino impresioneaza cu look-ul sau oriunde apare. Vedeta și-a dezvaluit cateva dintre secretele de frumusețe. Oana Cuzino, adepta unui stil de viața cat mai sanatos , este una dintre cele mai senzuale apariții de pe micile ecrane. Oana Cuzino, care in anul 2014 se…

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de trafic de influența. Magistratii Curtii de Apel Bacau au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a președintelui CJ Neamț, dupa ce au admis contestatia procurorilor Serviciului Teritorial…

- Facebook lanseaza o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea datelor personale. Oficiali ai retelei de socializare, frecvent criticata pentru modul in care...

- O parte din Comisarii europeni ar fi fost „asaltați” cu inregistrari video de la protestele din Romania legate de modificarea legilor justiției și de intenția coaliției de guvernare PSD-ALDE de schimbare, in viitor, a Codurilor Penale, au relatat joi, pentru EVZ, surse social-democrate.

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un „foc de avertisment”, scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar. „Scrisoarea…

- Emmanuel Macron, da un mesaj nu tocmai linistitor in ceea ce priveste iesirea din UE a Frantei. Declaratia a fost facuta cu ocazia unui interviu difuzat de postul BBC, unde recunoaste ca poporul francez ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum.

- Splendoare in plina iarna in parcul Valea Morilor din Chisinau. Un pui de lebada s-a adapostit pe lac si a reusit sa atraga privirea multor trecatori, care s-au oprit si l-au admirat minute bune.

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a dezvaluit, marți dimineața, la Digi FM, cine este personajul „veninos” menționat luni seara de liderul partidului, Liviu Dragnea, care a spus, fara a-l nominaliza, ca este dintr-o „instituiție” și ca „a facut și face mult rau”.

- Daca ai avea o cutie cu hartii secrete, ce lacat ai alege ca sa le ții bine incuiate? Privește cu atenție cele 4 lacate din imaginea de mai sus și alege unul. Modelul pe care il alegi ar putea dezvalui cateva amanunte interesante despre firea ta interioara. Cu toții avem ceva de ascuns, cu toții avem…

- Ștefan Banica Jr a facut dezvaluiri incredibile despre tatal sau, despre care spune ca a avut foarte multe probleme in viața, chiar daca momentele petrecute pe scena nu aratau deloc acest lucru.

- Ernest a vorbit despre Big Brother, despre emisiunile pe care le-a realizat de-a lungul timpului și care au rupt audiențele, despre Simona Halep, Mihai Bendeac, dar și despre "povestea de dragoste interzisa" a unui... "social-democrat din Buzau". Și subiectele despre care ne-a vorbit nu se opresc…

- Daca esti o femeie care tine la tinuta sa, indiferent daca mergi la mall sau participi la o intalnire de afaceri, este important sa iti alegi accesoriile astfel incat acestea sa puna in lumina piesele importante ale tinutei. Pentru ca smartphone-ul a devenit cu timpul un obiect indispensabil pentru…

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- Elena Udrea i-a atacat dur, miercuri, pe cei care o contesta, spunând ca are dosare penale pentru ca a sprijinit diferite persoane pentru a obtine functii în politica sau în presa, personaje care acum transmit mizerii despre ea.

- Noaptea dintre ani este un lin dar pentru mulți oameni. Artificiile zburda pe cer ca niște pasari care se pregatesc de plecarea in țarile calde, dopul șampaniei aproape sparge geamurile casei, banii stau in buzunar plictisiți ca o superstiție amarata… In sat la noi, de revelion nu prea sunt artificii…

- Se fac ultimele pregatiri pentru masa de Craciun! Cine n-a terminat sarmalele, carnatii sau caltabosi, azi are treaba. Totuși, dupa atata carne de porc, parca merge niste piftie de gaina.

- Coronitele ornamentate cu pene, globurile aurii si argintii sunt doar cateva dintre decoratiunile in voga pentru sarbatorile de iarna din acest an. Specialistii americani sustin ca pomul de Craciun trebuie sa respecte culorile care predomina in locuinta.

- Restaurarea danturii nu mai este de multa vreme o problema. Astazi, in orice cabinet stomatologic se pot pune implanturi dentare, fatete dentare si coroane cu o estetica perfecta, iar tehnicile folosite de medici sunt extrem de eficiente. Conform celor de la draristide.ro, desi stomatologia cunoaste…

- Ediție de sarbatoare joi, 21 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, cu trei copii frumoși și isteți, care vin in show-ul prezentat de Dan Bittman sa dezvaluie secretele faimoșilor lor parinți.

- Dupa victoria cu FC Voluntari, 2-0, Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre politica de transferuri din iarna. Tehnicianul dinamovist a spus ca Dinamo ii va lasa pe jucatorii care au oferte și a dezvaluit ca deja a facut lista de fotbaliști pe care vrea sa ii aduca. "Parerea mea e ca…

- O noua saptamana, așadar, aduce pe pagina de Facebook a VIVA! o noua emisiune Oana punct Roman. O jumatate de ora in care vedete spune totul despre culisele lumii mondene pe care, evident, o cunoaște ca pe propriul buzunar! Astazi, de la ora 15.oo, pe pagina de Facebook a revistei VIVA!, Oana Roman…

- Produsele care iți promit ca vei obține un par extraordinar de frumos se refera in mare parte la aspectul lui și nu la desime. In plus, parul este expus zilnic la factori care favorizeaza un anumit grad de deteriorare, și aici ne referim la sport, la purtarea accesoriilor precum caciuli, expunerea…

- Adrian Mititelu planuiește sa contruiasca o baza de antrenament pentru FC U Craiova, echipa cu care s-a inscris in Liga 4 Dolj, și care nu a pierdut niciun punct in turul de campionat disputat. "Lupta e grea, mai e mult drum pana unde ne-am propus sa ajungem. Din martie construim o baza cu 3-4 terenuri…