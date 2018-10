Supermarketul care te scapa de facutul pietei: Vii acasa si gasesti mancarea direct in frigider

Stiri pe aceeasi tema

- ING Groep NV, care in 2016 a contopit locurile de munca din domeniul tranzactionarii de la Amsterdam si Bruxelles la Londra, se confrunta cu presiuni din partea Bancii Centrale Europene sa le readuca in Europa Continentala. Informația a fost publicată de ziarul financiar Het Financial Dagblad,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Institutul Cultural Roman de la Londra a organizat un festival cultural si gastronomic dedicat Centenarului Unirii. Sute de romani din Marea Britanie au fost prezenti la eveniment, unde au ascultat muzica populara, au dansat si au mancat bucate traditionale.

- "Politistii Biroului Urmariri au desfasurat o misiune de preluare din Londra – Marea Britanie a unui barbat de 40 de ani, din municipiul Iasi. Acesta era urmarit atat national cat si la nivel international pentru faptul ca se sustragea mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de catre…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene privind Brexit-ul, Michel Barnier, s-a declarat deschis unei scurte prelungiri a discutiilor cu Londra privind iesirea din blocul comunitar, aflate in prezent in impas, indicand ca ele ar trebui sa poata fi incheiate "pana la mijlocul lunii noiembrie", relateaza…

- Producatorul japonez de electronice si electrocasnice Panasonic isi va muta sediul din Londra la Amsterdam, in luna octombrie, din cauza schimbarilor fiscale pe care le va aduce Brexitul pe piata economica a Marii Britanii. O decizie care se alatura mai multor companii multinationale, care au aceeasi…

- Zeci de elevi romani, blocati de ieri pe aeroport. E vorba de 24 de tineri din Oradea, aflati si acum pe aeroportul din Londra desi ei trebuiau sa vina ieri in tara. "Stam de destul de mult timp, nu avem condiții foarte bune. Doamna noastra profesoara așteapta de multe ore sa primeasca vreun…

- Marea Britanie nu și-a vindecat niciodata sindromul post-imperial. Ca in stresul post-traumatic, Marea Britanie a incercat sa mențina marele Imperiu in care soarele nu apunea niciodata prin crearea Commonwealth-ului și a incercat sa mențina, cumva, prin limba și suveranitatea Reginei asupra Australiei,…