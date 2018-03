Stiri pe aceeasi tema

- Sambata a demarat o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București (SIAB). Dincolo de preferințele fiecaruia in materie de design, performanțe sau echipamente, cateva modele s-au evidențiat prin detalii concrete.

- Toti jurnalistii care au venit astazi la Salonul International de Automobile Bucuresti au asteptat sa se intample asta! Noul Volkswagen Touareg a debutat in premiera europeana in capitala Romaniei, in aceasta seara, la doar cateva ore de la premiera sa mondiala organizata in orasul Beijing.

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local vine la Salonul Internațional de Automobile București 2018 cu mașini prezentate in premiera naționala, oferte promoționale, opțiuni de rezervare a unor modele mult așteptate, dar și prezențe inedite precum trofeul UEFA care urmeaza a fi oferit caștigatoarei…

- 37 de vinuri au fost degustate in premiera naționala, la Timișoara, in cadrul unui eveniment care anunța deschiderea ediției din 2018 a Salonului Internațional de Vinuri. Vinvest 2018 va avea loc intre 30 martie și 1 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara și se va desfașura sub motto-ul…

- Prim-vicepreședintele PPEM și liderul Grupului Parlamentar Popular European, Eugen Carpov, a fost ales cu votul majoritații deputaților in funcția de copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana. Astfel, Eugen Carpov, va prezida ședințele Comitetului alaturi…

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- "Romania dispune de avantaje competitive deosebite in acest sector. Exporturile in domeniu ating aproape un sfert din totalul exportului national, industria auto se dezvolta consistent pe orizontala, iar companiile autohtone lucreaza cu si pentru cei mai importanti producatori auto din lume. Toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 23 martie a.c., un mesaj in cadrul deschiderii „Salonului Internațional de Automobile București (SIAB)”, organizat de catre Romexpo in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și in parteneriat cu Asociația Producatorilor…

- Luna aprilie vine cu spectacole indragite de publicul aradean, dar și cu doua premiere, una fiind in colaborare cu Teatrul „Nottara” din București. Chiar in prima zi a lunii, actorii vor oferi aradenilor spectacolul „Geniul crimei”, de George Walker, de la ora 19 in Sala Mare. Pe 5 aprilie, spectacolul…

- Actorii Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu pregatesc o noua premiera pentru copii. Este vorba de spectacolul „Muzicantii din Bremen", o adaptare dupa Fratii Grimm, ce va fi jucata pentru prima data duminic...

- Denisson Energy, firma membra a Antares Group și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania vor prezenta proiectul CNG Romania la Salonul Internațional Auto București - SIAB 2018, in perioada 23 martie – 01 aprilie. Participarea la acest eveniment face parte din activitațile de promovare…

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, insa, in același timp, mașina va fi dezvaluita pe 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București (SIAB).

- HC Dobrogea Sud Constanța a caștigat finala Cupei Romaniei, 23-21, finala cu Poli Timișoara, dupa ce banațenii au condus doua treimi din meci. Weekend-ul de handbal de la Constanța s-a incheiat pe placul suporterilor din Sala Sporturilor de pe Litoral. HC Dobrogea a cucerit Cupa Romaniei in urma unei…

- Iata ce indica configuratia astrala a fiecarei zodii despre casa planetara a jobului si carierei in horoscopul saptamanal pe aceasta tema de mare interes. Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Este o vreme norocoasa pentru tine. Energia astrala iti sustine…

- Mielul de Paste va fi anul acesta mai mic si chiar mai scump! Asta spun crescatorii de ovine din Gorj, care explica si de ce: iarna lunga si sarbatoarea timpurie au facut ca mieii sa nu ajunga la greutatea op...

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului pentru reexaminare legea de modificare Legea referendumului in privinta prevederilor referitoare la referendumul organizat in cadrul procedurii de revizuire a...

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre meciul cu Viitorul, de duminica, și a spus ca nu va putea conta pe Cristi Tanase, dar Denis Alibec s-a refacut și este in lot. "Singurul jucator care nu poate evolua este Cristi Tanase. Restul jucatorilor sunt apți. Denis Alibec are o saptamana de cand…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. Prezentarea bilantului va avea loc incepand cu ora 11.00, la Cercul Militar National. In urma cu o saptamana, presedintele Iohannis a participat la sedinta de bilant a DNA, unde a afirmat…

- p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }p.ctl { font-size: 11pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } Trustul de presa…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Daca resimtiti in mod constant spasme, slabiciune si dureri musculare, este posibil ca organismul sa va dea semne ca aveti deficit de potasiu. Potasiul este un nutrient esential pentru mentinerea...

- Actualizare PUG pentru 7 comune din Cluj Președintele Consiliului Județean a semnat certificatele de urbanism necesare in vederea demararii procedurii de reactualizare a Planurilor Urbaniste Generale (P.U.G.) și a Regulamentelor locale de urbanism (R.L.U.) pentru un numar de șapte comune clujene: Cițcau,…

- Autoritatile vor redenumi segmentul din Bulevardul Unirii unde se afla Cimitirul Eroilor, cel mai mare din tara. In semn de omagiu pentru toti cei care isi dorm somnul de veci in pamantul Buzaului, strada se va numi „Calea Eroilor”. De ziua „Inaltarii Domnului”, autoritatile buzoiene vor organiza un…

- Unul dintre triburile care au avut o importanta contributie in istoria romanilor a fost cel al cumanilor. Razboinici cu origini turcice, acestia veneau din stepele nord-pontice, luptau calare si au stapanit o parte importanta a teritoriului Romaniei de astazi.

- Premiera pe piața bancara! O cunoscuta banca, prezenta și in Romania, va revoluționa sistemul bancar printr-o noua modalitate de deschidere de conturi prin recunoaștere faciala.Prin acesta, milioane de oameni iși vor crea un cont bancar in cateva minute, pe internet. Intregul proces va avea…

- Este atacantul care a facut istorie pentru ”cainii roșii” și care, de-a lungul istoriei, i-a facut pe dinamoviști sa planga de fericire, inscriind goluri care mai de care mai importante pentru echipa la care acum este director sportiv. Cu toate ca este o vedeta insa, el a știut cum trebuie sa se comporte...…

- Autoturismul marca Smart era parcat de peste 24 ore fara numere de inmatriculare, la aproximativ 4 m fata de trecerea de pietoni, in dreptul marcajului linie continua, obligand participantii la trafic pe aceiasi directie de mers sa circule pe contrasens, incalcand astfel marcajul continuu. Politistii…

- Importanta imunizarii Numarul cazurilor de rujeola pare sa fie din nou în crestere: dupa câteva saptamâni în care cifrele indicau doar câteva zeci de noi cazuri, ultima raportare a autoritatilor indica 126 de noi îmbolnaviri. Daca la nivel national…

- Oana-Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Best Print Services este cea mai importanta tipografie specializata pe tipar plan (offset) din Romania și unul din cei mai importanți actori ai acestei industrii in plan regional, Central-Est European.

- SIAB 2018. Dupa 11 ani de pauza, va fi organizata o noua ediție a Salonului Internațional de Automobile București, au anunțat Camera de Comerț și Industrie a României și Asociația Producatorilor și Importatorilor de Autovehicule.

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Cat de importanta este activitatea de proiectare in cadrul unui proiect de constructii? Specialistii din domeniu spun ca este piatra de temelie si ca de abordarea acestei etape depinde succesul intregului proiect.

- Adi Popa (29 de ani) a luat-o pe urmele „magicianului” Lucian Sanmartean si a antrenorului Constantin Galca. „Motoreta” a acceptat oferta echipei saudite Al Taawon. Internationalul roman a fost cedat sub forma de imprumut de Reading si urmeaza sa incaseze o suma uriasa de bani.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Oradea, ca UDMR nu are, in acest moment, dorinta de a intra la guvernare, afirmand ca nu exista o astfel de solicitare din partea coalitiei, dar ca UDMR ar colabora punctual cu noul guvern, pentru comunitatea maghiara, dar si pentru "sustinerea…

- Premiera în învatamântul tehnic superior românesc. Rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti, Mihnea Costoiu, a fost ales membru în bordul Conferintei universitatilor tehnice din Europa – CESAER.

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, considera convocarea pentru luni a Comitetului Executiv National al partidului ca fiind o decizie importanta, in conditiile in care problemele de comunicare trebuie rezolvate.

- Este un domeniu care vizeaza viața și sanatatea noastra la locul de munca, vizeaza modul in care ne protejam impotriva incendiilor și a alor situații de urgența (cutremure, alunecari de teren, inundații, etc.). Lucrez de 25 de ani in acest domeniu, timp in care, pe langa acumularea unei experiențe…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, doua țari din Orientul Mijlociu, au introdus TVA pentru prima data, taxa devenind efectiva din data de 1 ianuarie 2018. Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com. Guvernele doresc sa creasca veniturile in…

- Fotbalistul Virgil van Dijk, in varsta de 26 de ani, este oficial jucator al echipei Liverpool. Olandezul a devenit cel mai scump fundas din lume, fiind vandut de gruparea Southampton pentru suma de 84 de milioane de euro. Liverpool joaca luni, la Burnley, dar managerul Jurgen Klopp nu l-a inclus in…