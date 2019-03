Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a facut primele declarații dupa ce s-a aflat de separarea lor. Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au separat in urma cu cateva saptamani, insa abia acum s-a aflat, dupa ce Bianca Dragușanu a dezvaluit, de ziua ei de naștere, ca este din nou singura. S-a spus…

- Andreea Balan a adus pe lume cea de-a doua fetița și este extrem de fericita. Chiar daca a trecut prin ceva probleme de sanatate, vedeta este in stare stabila și astazi chiar a avut parte de o surpriza.

- Victor Slav a fost acasa la mama sa, unde a avut parte de o surpriza culinara, care i-a dat peste cap regimul de viața ultra sanatos. Prezentatorul de televiziune le-a aratat fanilor sai ce surpriza culinara i-a facut mama sa. Aceasta i-a pregatit o masa mai mult decat copioasa, plina de bunatați care…

- Incredibil ce a gasit o tanara in cutia sigilata a unui iPhone XS. Nici angajaților magazinului nu le-a venit sa creada Surpriza de proporții pentru tanara care a vrut sa-și cumpere un iPhone XS MAX. In cutia sigilata, a gasit plastilina in loc de telefonul de ultima generație pentru care a platit…

- Surprize in aceasta saptamana in cea mai iubita emisiune de fashion din Romania, “Bravo, ai stil”!”. Fanilor show-ului prezentat de Ilinca Vandici li s-au pregatit noutati de maxima importanta, atat in ceea ce priveste componenta juriului, cat si a concurentelor. Odata cu eliminarea Mirelei din show,…

- Alex Bodi nu vrea sa mai știe de Bianca Dragușanu, cea care i-a fost iubta timp de cateva luni. Barbatul a reacționat categoric cand a venit vorba de ea. Bianca Dragușanu s-a desparțit, la doar cateva zile dupa Craciun, de Alex Bodi, cel cu care a avut o relație in ultimele luni. Dupa o discuție aprinsa…

- La scurt timp dupa ce el si Bianca Dragusanu si-au spus adio, Alex Bodi s-a aruncat in bratele fostei sale sotii, Iulia. Insa, i s-a facut dor de blondina si s-a gandit sa-i faca o surpriza. Spynews.ro a aflat cum a incercat Alex Bodi sa-i atraga din nou atentia Biancai Dragusanu, la o petrecere.

- Andreea Marin nu marcheaza azi doar 44 de ani de cand a venit pe lume, ci și 25 de ani de cariera! Fosta vedeta TV și-a indreptat atenția, in ultima vreme, catre evenimentele caritabile și catre oamenii care au cu adevarat nevoie de ajutor. Iar Violeta, fiica ei de 11 ani, i s-a alaturat. Vedeta TV,…