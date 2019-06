Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Iuliana Calinescu a anunțat ca Flory și iubitul ei, Andrei, au parasit competiția. Cei doi au ales sa plece pentru ca tatal lui Flory are probleme de sanatate, iar aceasta nu a mai putut sa stea departe de el.

- Plenul Camerei Deputaților l-a ales, miercuri, pe deputatul PSD Marcel Ciolacu in funcția de președinte al camerei inferioare a Parlamentului. Candidatul PSD a fost sustinut, in afara de reprezentantii propriului partid, de cei din ALDE si Pro Romania. Reprezentantii Opozitiei au fost readusi cu picioarele…

- Carmen de la Salciua traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. E iubita de omul pe care-l iubește, iar in cariera totul ii merge struna. Iar Cosmin Isaila e tare atent și grijuliu cu ea. In plus, nu uita niciodata sa o faca sa zambeasca. Asa a facut și zilele trecute cand a surprins-o…

- Emisiunea „Dragoste fara secrete” cel mai tare experiment de televiziune a facut o schimbare de ultima ora! Frumoasa mdoeratoare Iuliana Calinescu a fost nevoita sa renunțe la platou și sa fie mai mult alaturi de participanți, din cauza disputelor aprinse dintre aceștia, din ultimele ore.

- Raluca, fosta iubita a lui Victor Slav, a facut o declarație cu care și-a uimit fanii din mediul online. Prezentatorul de televiziune Victor Slav a avut o relație cu Raluca Silea, o bruneta care este cunoscuta in lumea showbiz-ul autohton drept Bombardiera. Povestea de iubire dintre cei doi a inceput…

- Avem informatii bomba despre Victor Slav si Raluca Bombardiera. Dupa ce Victor Slav a negat cu vehementa despartirea de iubita, ba chiar subliniind faptul ca intre ei lucrurile merg ca "pe roate", noi am aflat ca lucrurile nu ar fi chiar asa.