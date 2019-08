Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa interpreta de muzica populara din Bumbești Jiu a avut parte de o adevarata surpriza in aceasta vacanța! Iubitul ei a cerut-o in casatorie chiar la malul marii. Adriana Maria Soreanu și iubitul ei Ionuț Stan de profesie instrumentist și angajat al Școlii Populare de Arte din Targu Jiu, conform…

- Annes și iubitul ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 20 de ani, imsa pana acum, niciunul dintre ei nu s-au gandit sa faca pasul cel mare. Artista a marturisit ca prima oara a fost ceruta in casatorie, dupa trei ani de relație. Annes și iubitul ei fac nunta, iar artista a dezvaluit care este…

- Avem informatii bomba despre iubitul Simonei Halep! Toata lumea a trait un soc atunci cand s-a aflat de noua relatie a campioanei de la Wimbledon, dat fiind faptul ca nu este vorba de un barbat cunoscut. Cine este misteriosul care i-a furat inima Simonei? www.spynews.ro a aflat toate detaliile! Vi le…

- Detalii picante ies la iveala dupa ce Simona Halep s-a afisat pe Litoral cu noul ei iubit, Toni Iuruc. Omul de afaceri se pare ca a dat frau liber sentimentelor la malul marii fiind de ceva timp fara alte angajamente. El ar fi divortat recent de femeia care i-a fost iubita timp de doi ani […]

- ”El a fost Vasi, avea 33 de ani și a murit ieri, calcat de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada. Prietenul meu nu a fost milionar, deși muncea de la 18 ani și era cunoscut ca fiind un bun profesionist. Prietenul meu inteligent cunoștea multe limbi straine, avea vreo doua facultați…

- Otilia Bilionera este in culmea fericirii. Artista a fost ceruta in casatorie. Otilia Bilionera se afla in vacanța in Turcia, cu iubitul ei. de ziua ei de naștere, pe 13 iunie, artista a avut parte de o surpriza de proporții. Artista in varsta de 26 de ani a fost ceruta in casatorie de iubitul ei și…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama s-au casatorit civil in cursul zilei de ieri in cadrul unei ceremonii restranse la care au luat parte prietenii și apropiații celor doi. Brigitte Sfat, 42 de ani, și Ilie Nastase, 72 ani, au divorțat anul trecut, dupa un mariaj de cinci ani, dar iata ca desparțirea nu…