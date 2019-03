Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Andreea Antonescu a vizitat-o pe fosta ei colega de trupa, Andreea Balan, dupa ce aceasta a suferit un stop cardio-respirator, in timpul operatiei de cezariana. Vedeta a dezvaluit pentru "Rai Da Buni" in ce stare se afla Andreea Balan si... asta nu e tot!

- Noi informații de ultima ora, despre starea Andreei Balan. Vedeta a facut, ieri, o operație de cezariana, in timpul careia a facut un stop cardio-respirator. George Burcea a reușit sa vorbeasca cu celebra artista. Citește și: MOMENTE CRITICE pentru ANDREEA BALAN! Vedeta se afla inca la TERAPIE INTENSIVA!…

- Avem informații de ultima ora, despre starea Andreei Balan. Vedeta a facut, ieri, o operație de cezariana, in timpul careia a facut un stop cardio-respirator. Iata ce a facut, acum scurt timp, George Burcea, soțul vedetei.

- Tatal Andreei Balan, Sandel Balan, a facut primele declarații despre evenimentul neașteptat petrecut la nașterea Clarei Maria, cea de-a doua nepoata a sa. Reamintim ca Andreea Balan a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, care s-a petrecut in cursul zilei de ieri. Andreea Balan,…

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la “Te iubesc de nu te vezi”. Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital. Gabriela Cristea s-a confruntat tot weekend-ul cu contractii puternice, iar astazi, in timp ce se pregatea sa…

- Oana Roman are probleme de sanatate. Vedeta a ajuns la spital, iar partenerul ei de viața este alaturi de ea. Oana Roman trece prin momente mai puțin placute. Vedeta a ajuns pe mana medicilor. Pe contul sau de socializare, Oana Roman a publicat imagini in care apare pe patul de spital, cu masca de…

- Indragita actrița Kate Beckinsale a ajuns de urgența la spital, in urma rupturii unui chist ovarian. Vedeta a postat imagini de pe patul de suferința, una dintre fotografii infațișand-o chiar cu ochii in lacrimi.

- Momente delicate pentru Oana Roman! Vedeta a ajuns pe patul de spital, cu o masca de oxigen pe fața, iar soțul ei, Marius Elisei, ii este alaturi la fiecare pas. Oana Roman și-a ingrijorat fanii cu cele mai recente postari de pe rețelele de socializare. Atat vedeta, cat și soțul ei, au ajuns la spital.…