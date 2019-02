Stiri pe aceeasi tema

- Alex Pițurca și Cristina Ich traiesc o poveste de dragoste ca in filme și se gandesc chiar și la nunta. Alex Pițurca este mai fericit ca niciodata de cand formeaza un cuplu cu frumoasa Cristina Ich. Cei doi și-au declarat iubirea public, și de atunci, sunt in centrul atenției presei, noteaza click.ro.…

- In urma cu doar cateva zile, Cristina Ich a recunoscut ca a fost ceruta in casatorie și ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, fara a spune insa, despre cine este vorba. Vedeta a fost surprinsa in compania lui Alex Pițurca iar acum a facut primele declarații. "Imaginile vorbesc…

- Laurette a trecut prin momente cumplite! Fiicei sale i s-a facut rau si a chemat ambulanta. Ce a urmat a fost uluitor. Laurette a facut primele declaratii despre momentele de groaza prin care a trecut, la Antena Stars.

- Monica Tatoiu a fost invitata la "Star Matinal" de la Antena Stars, unde a vorbit despre cea mai noua relatie din showbiz, dintre Cristina Ich si Alex Piturca. Monica Tatoiu a fost extrem de vehementa cu privire la relatia lor.

- Ozana Barabancea a facut primele declarații dupa ce a ajuns din nou pe mana medcilor esteticieni, in urma cu cateva zile. In urma cu cateva zile, vedeta a anunțat ca s-a supus unei noi intervenții, la nivelul bustului. Artista a dat publicitații atunci și o o fotografie in care iși arata bustul dupa…

- Dana Razboiu a lamurit situația cu privire la presupusul divorț de soțul ei, mai mare cu 17 ani. Fosta prezentatoare tv a declarat ca este dezamagita de tatal copiilor ei, insa nu se pune problema unei desparțiri. Reacția vedetei vine dupa ce in presa au aparut informatii cum ca aceasta s-ar fi certat…

- Dana Razboiu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre presupusul divort! Ce s-a intamplat intre ea si sotul ei, dar si daca este gata sa puna capat casniciei, am aflat de la fosta prezentatoare.