Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Viitorul joaca azi, de la ora 20:00, in Supercupa Romaniei. Partida este in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus și liveTEXT și video pe GSP.RO. liveTEXT de la 20:00 » CFR Cluj - Viitorul Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile: CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu,…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, disputa azi un nou amical in stagiul din Austria. Echipa lui Dan Petrescu se dueleaza cu Sparta Praga, locul 3 in sezonul trecut in Cehia. Partida a inceput la ora 17:30 și este liveSCORE pe GSP.ro. LIVE » CFR Cluj - Sparta Praga 0-0 CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Vinicius,…

- Cu o etapa inainte de final, CFR Cluj are cinci puncte avans fata de ocupanta locului 2, FCSB. CFR Cluj a mai castigat titlul de campioana in 2008, 2010, 2012 si 2018. A marcat Culio '12 (p). In minutul 11, Kelici l-a impins in careu pe Paun, iar Hategan a dictat penalti, transformat de Culio. Au evoluat…

- CFR Cluj a obținut o victorie categorica, în deplasare, scor 5-1, împotriva celor de la Astra Giurgiu, în ultima partida a etapei a opta a play-off-ului Ligii I și s-a apropiat la un singur punct de titlul de campiona a României (al cincelea din istorie, al doilea consecutiv).Pentru…

- ASTRA GIURGIU - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Astra – CFR Cluj este partida care incheie etapa a opta din play-off. Miza este extraordinara pentru oaspeți, care trebuie sa pastreze distanța fața de FCSB in lupta pentru titlu. Giurgiuvenii sunt mai mult cu gandul la finala Cupei Romaniei,…

- CFR Cluj - FC Viitorul, meci tare in play-off. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi in direct la TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 21:00 » CFR Cluj - FC Viitorul Click aici pentru LIVE+statistici ECHIPELE PROBABILE: CFR Cluj: 87. Arlauskis - 6.…

- Golul a fost marcat de George Tucudean, in minutul 24, cu un sut de la aproximativ 11 metri, dupa o centrare de pe partea dreapta a lui Manea. Tucudean, care a revenit pe teren dupa o absenta de peste o luna cauzata de probleme medicale, a jucat pana in minutul 75. Sepsi: Fejer - De…

- Liderul CFR Cluj a remizat, duminica seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii I, potrivit news.ro.Au evoluat urmatoarele echipe: Universitatea Craiova: Pigliacelli - Donkor, Kelic, Tiago Ferreira - Martic, Mateiu,…