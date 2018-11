"Pentru sanatatea sarcinii si a fatului, este esential sa stim cat mai multe despre sanatatea parintilor. Un consult inainte de conceptie ne ajuta sa vedem daca exista riscuri pentru sarcina. Sunt numeroase infectii care pot fi transmise fatului in timpul sarcinii, infectii de existenta carora putem afla prin control si analize specifice. Riscurile care pot fi prevenite tin de mycoplasma, ureaplasma, citomegalovirus, rubeola, rujeola si varicela, infectii ce pot provoca malformatii fatului sau care pot duce la avort spontan. In unele cazuri vedem daca persoana este imunizata, in altele putem…