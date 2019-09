Super veste: Euro 2019, la o… „inspecţie” de Ploieşti Federația Romana de Fotbal a obținut organizarea Campionatului European de juniori de peste 2 ani, decizia finala a Comitetului Executiv UEFA fiind anunțata pe 24 septembrie 2019, stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești fiind nominalizat pentru a gazdui partide oficiale in aceasta intrecere! Turneul final Euro U19 din 2021 va fi gazduit de Romania in luna iulie și va reuni 8 echipe, urmand sa se dispute un total de 15 partide, iar reprezentativa tricolora U19 va fi calificata direct, din postura de gazda. In dosarul de candidatura, Federația Romana de Fotbal a nominalizat 4 stadioane din București,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

