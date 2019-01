Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Stoian (28 de ani) e ultimul transfer reușit de FCSB și anunțat de Gigi Becali in exclusivitate pentru GSP.ro. Fotbalistul venit de la Crotone are cateva povești interesante, stranse de-a lungul carierei sale. De la sigla Universitații Craiova, pe care o are tatuata pe brațul stang, pana la…

- FCSB l-a transferat pe Adrian Stoian, care juca in Serie B, la Crotone. Informația a fost confirmata de Gigi Becali pentru GSP.ro. Aripa stanga se va alatura maine lotului condus de Mihai Teja in Spania, anunța patronul roș-albaștrilor. „Da, e adevarat. Totul e rezolvat. Stoian va fi maine in cantonament",…

- Gigi Becali a anunțat numeroase transferuri la FCSB, insa pana acum nu l-a adus decat pe Florentin Matei, liber de contract. Gabi Balint susține ca motivul nerealizarii altor transferuri ar fi reprezentat de anumite probleme cu care se confrunta formația roș-albastra. „Se intampla ceva la FCSB, pentru…

- Portarul brazilian Jandrei (25 de ani) s-a ințeles cu Genoa, formația lui Ionuț Radu (21 de ani). Jandrei, portarul brazilienilor de la Chapecoense, va ajunge saptamana urmatoare in Italia pentru a semna ințelegerea cu ocupanta locului 14 din Serie A. Suma de transfer este de 2,4 milioane de euro, conform…

- Nicolae Dica a vorbit despre planurile pe care Gigi Becali le are la FCSB și susține ca finanțatorul roș-albaștrilor și l-ar dori inapoi pe Constantin Budescu (29 de ani), jucatorul celor de la Al Shabab. "La el (n.r. Budescu) totul e o placere, tot ce face. In antrenament, la meciuri, executiile pe…

- Gigi Becali (60 de ani) a anuntat ca e aproape sa-l vanda pe Romario Benzar (27 de ani) in Arabia Saudita, iar FCSB se gandeste, deja, la un inlocuitor pentru titularul postului de fundas dreapta. Iar el vine din Liga 3, de la Unirea Alba Iulia, echipa pe care vicecampioana a...

- Genoa a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), partida disputata, duminica, pe teren propriu, cu Sampdoria, in etapa a XIII-a a campionatului italian Serie A, scrie news.ro.Oaspetii au deschis scorul, Quagliarella invingandu-l pe portarul Andrei Radu, pe teren tot meciul la Genoa, cu o lovitura…

- Vineri noapte, 2 noiembrie, mijlocașul echipei Crotone, din Serie B, Adrian Stoian, alaturi de iubita lui, Daniela, au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos. Adrian Stoian evolueaza la formația din sudul Italiei, Crotone, din anul 2015, cand a fost transferat de la gruparea Chievo Verona. In…