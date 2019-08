Super-poveste din ţigănie: Evaziune cu lada de ducaţi de aur transformați în bijuterii Cellini „Ziarul de Iasi" a obtinut rechizitoriul intocmit de DIICOT Iasi intr-un dosar in care mai multi afaceristi, dar si romi din judet sau Moldova, sunt acuzati de fapte de evaziune fiscala. Acuzatiile procurorilor vizeaza tranzactii fictive sau reale pe care afaceristi celebri din industria luxului le derulau cot la cot cu tigani cunoscuti in randul autoritatilor iesene ca avand preocupari evazioniste. Printre cei trimisi in judecata de DIICOT I (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- • Surpriza de proportii intr-un dosar instrumentat de procurorii de la DIICOT Iasi: un arhitect care a fost prins ca era capul unei retele importante de trafic de droguri a depus doua denunturi pentru a primi o pedeapsa mai mica • In cele doua denunturi a indicat doua persoane care erau in realitate…

- Actiunea de cautare a fetitei de 8 ani, disparuta vineri seara in apele riului Moldova, a fost reluata simbata dimineata, 3 august, in jurul orelor 8.30. Au fost adusi scafandri de la Iasi. “Acțiunile de cautare cu barca de la detașamentul Roman au inceput in jurul orei 8.30. Scafandrii sint la fața…

- Filialele iesene PNL, USR, PLUS si PMP, dar si mai multe asociatii civice, au anuntat, miercuri, ca vor sesiza Avocatul Poporului privind incalcarea de catre Guvern a legii referitoare la autostrada Ungheni - Iasi - Targu Mures, potrivit news.ro.Asociatiile civice iesene “Moldova vrea Autostrada“,…

- Cosmin Dumitru Cristea Rostogolea, președintele Asociației „Tinerii Gorjului”, s-a spanzurat, miercuri, in Penitenciarul Targu Jiu. El a semnalat in repetate randuri problemele cu care se confrunta in regimul de detenție. Tragica poveste pare a fi desprinsa dintr-un film.

- Cinci persoane au fost duse la sediul Politiei Ilfov, pentru cercetari, in urma perchezitiilor facute de politistii din Ilfov in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1,2 milioane de lei, anunța news.ro.Potrivit Politiei Ilfov, in urma perchezitiilor facute in dosarul de evaziune fiscala,…

- Pentru credinciosii catolici din Moldova, radacinile vietii lor de credinta sunt legate de un chip si de un loc concret: chipul Icoanei Maicii Domnului din sanctuarul de la Cacica (vezi, pentru unele detalii, Salina Cacica și „Sanctuarul Marian”… Doua atracții, doua abordari …) Sfantul Parinte papa…

- Catolicii din Moldova asteapta cu nerabdare vizita Papei Francisc in Romania. Peste 600 de moldoveni s-au inscris deja pe listele intocmite de Episcopia Romano-Catolica din Capitala, care organizeaza sambata un pelerinaj la Iasi, acolo unde Suveranul Pontif se va afla pentru