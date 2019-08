Super oportunitate: Bursa The Motans

Stiri pe aceeasi tema

- Tomorrowland, cel mai mare festival din lume, se aude EXCLUSIV in Romania la Virgin Radio Romania! Trei zile de distracție, trei zile de #vibe excelent alaturi de cei mai tari DJ ai lumii. Da, asta ți-am pregatit. Cel mai bun line-up, cea mai buna muzica, cel mai #cool feeling! Sambata vom avea un day-break session alaturi…

- Sergiu din Iași și-a facut bine lecțiile și s-a prins CSAUD la Virgin Radio Romania. El a notat toate indiciile, și-a pus chiar și reminder ca sa se trezeasca la timp pentru a auzi noul indiciu dat de judecatorul de la CSAUD. Acesta a fost „se folosește cand trimiți mailuri”. Sergiu a pus cap la...…

- Lucruri foarte „strange” s-au intamplat in studioul Virgin Radio Romania in dimineața asta. Shurubel, despre care in continuare nu știm nimic și incepem sa ne ingrijoram deja, n-a venit la emisiune, dar nici la telefon n-a raspuns. Cand Bogdan și Ionuț au incercat sa il sune, casuța vocala a lui Shurubel…

- Vara asta, cu Virgin Radio Romania vei simți cel mai bine starea de festival. Incepem tare. Cu cel mai mai mare festival din lume. Cu Tomorrowland. Acesta este TOP 5-ul de saptamana asta format din cele mai puternice Tomorrowland Anthems all time: Axwell & Ingrosso – Sun Is Shining David Guetta & Showtek…

- Asta da trezire! Cine inca nu crede ca muzica are o super-putere, sa deschida o Coca-Cola și apoi sa dea play melodiilor de pe etichete! Sticlele de Coca-Cola formeaza prima compilație muzicala EXCLUSIV pe sticlele de 500ml. 5 artiști, 5 genuri muzicale diferite: POP, HIP HOP, ROCK, BALCANIC, ELECTRO,…

- Miercuri am inceput ziua alaturi de super talente pe care le-am descoperit impreuna la Virgin Radio Talent Hunt! Tu ai decis pe virginradio.ro cine caștiga un super party organizat de Virgin Radio Romania, insa pe langa marele premiu pentru intreg liceul caștigator au mai fost și multe alte premii speciale,…

- De luni a inceput cautarea de Festival Addicts! E noul concurs Virgin Radio Romania la capatul caruia tu te poți distra la cele mai tari festivaluri din vara asta! Care e pe stilul tau? Alege tabara din care vrei sa faci parte vara asta și da start distracției alaturi de The World Famous Virgin Radio...…