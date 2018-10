Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cațiva ani, fosta asistenta de la ”Acces Direct” a renunțat sa mai apara pe micul ecran și s-a dedicat in totalitate familiei. (Cum caștigi bani rapid) Dupa ce și-a pus propria afacere pe picioare și și-a unit destinul cu barbatul visurilor ei, fiica celui supranumit ”Spaima loteriei” se…

- E oficial! Marcel Toader traiește ultimele zile in apartamentul conjugal in care și-a consumat iubirile mondene. (Super oferta de angajare) Dupa ce a pierdut procesul pentru neplata intreținerii, aproximativ 40.000 lei, fostul sportiv este somat acum sa elibereze imobilul. Imagini in exclusivitate la…

- Dennis Man este, fara sa exageram, cel mai tare din parcare la ora actuala. (Super oferta de angajare) Jucatorul de 100 de milioane de euro al lui Gigi Becali și-a cumparat un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC, cu care a și aparut in cantonament. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini in…

- Snagovul a rasunat de acorduri pe muzica lautareasca vineri seara, la petrecerea pe care Cristina Badanoiu a dat-o cu ocazia zilei sale de naștere. Au fost invitați oameni ”unul și unul”, cunoscut fiind faptul ca femeia este ”integrata” in lumea grea a politicii romanești. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din…