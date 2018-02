Stiri pe aceeasi tema

- Programul educational "Ajungem MARI" lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari "Ajungem MARI" in cadrul proiectul "Explorator pentru o zi" si sa contribuie timp de cateva ore…

- Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, conform unui proiect de lege ce va fi depus luna viitoare de catre deputatul PNL Adriana Saftoiu. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce presupune ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie…

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Dupa ce s-a vehiculat in presa ca Elena Udrea ar fi insarcinata, aceasta fiind vazuta ieșind dintr-o clinica de fertilizare in vitro, fostul ministru al turismului a dorit sa faca lumina in acest caz și a vorbit deschis despre sarcina. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani, conform Antena 3, ar fi la…

- Romanii au continuat sa cumpere si sa inmatriculeze masini exclusiviste si in 2017, atat noi cat si second hand, numarul unitatilor auto de acest fel situandu-se la 1.943, dintre care cele mai multe din gama Jaguar, respectiv 919 exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Dorin Cocos si iubita lui, Raluca Miu, au asteptat cu nerabdare noul an, deoarece le aduce cel mai frumos cadou. Momentul mult asteptat, cand vor face cunostinta cu bebelusul lor, se apropie cu pasi repezi si se pare ca cei doi sunt pregatiti sa devina parinti. ( VEZI SI: I-am filmat in timp ce… Milionarul…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluie o mega-bomba din televiziune! Anca Lungu, una dintre super-vedetele Antenei 1, a anuntat ca demisioneaza, sursele noastre afirmand ca prezentatoarea TV doreste sa inceapa o noua viata cu un milionar grec. ( NU RATA, AICI: Niciodata n-ai mai vazut-o asa…

- Roxy Rosescu, alias ”Printesa inghetatei”, iubeste din nou! ”Cea mai prajita romanca” a primit inelul de la "iubi" si e in al noualea cer. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu bijuteria. ( NU RATA, AICI: "Printesa Inghetatei" loveste din nou! Oricat ar vrea sa se camufleze,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu 2018 este anul in care, inevitabil, Elena Udrea va vorbi. In 2018 ea va fi pusa literalmente la zid. Va primi o condamnare dupa gratii. Acest deznodamant, corect sau incorect, nu mai poate fi evitat. La fel cum reacția previzibila a Elenei Udrea nu lasa loc la prea multe…

- Atmosfera de sabatoare ajuta nu doar la o stare de spirit mai buna, ci si la fertilitatea cuplurilor. Asa se face ca unul din cinci copii nascuti in Romania sunt conceputi in perioada sabatorilor de iarna.

- Dupa clipele tensionate prin care au trecut la Sala Palatului, cand au participat la un show de stand-up comedy ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Dorin Cocos si-a impacat iubita insarcinata cu un pranz in familie... la malul marii. Milionarul si Raluca Miu au depasit, astfel, disensiunile din relatie,…

- Dragoste mare intre Alin Cocos Jr. si Monica Orlanda! Fiul fostului sot al Elenei Udrea este un barbat care stie sa aiba grija de femeia de langa el, pe care o rasfata doar cu cadouri scumpe. Dupa ceasul de 10.000 de euro si vacantele de lux, Cocos Jr. i-a innoit iubitei si masina, iar CANCAN.RO, site-ul…

- Ies la iveala dezvaluiri incendiare. Fostul sot al Elenei Udrea s-ar fi casatorit in secret imediat dupa ce a scapat de puscarie. Este vorba despre milionarul Dorin Cocos care s-ar fi insurat cu iubita lui, Raluca Miu. Tanara care in curand va deveni mama poarta un inel de cununie pe mana stanga,…

- Clipe tensionate intre milionarul Dorin Cocos si iubita insarcinata a acestuia, Raluca Miu! Cei doi au fost impreuna la Sala Palatului, la un show de stand-up comedy, la care au performat, printre altii, celebrii Bobonete si Vancica, iar, la un moment dat, Dorin Cocos a lasat-o singura, in timpul spectacolului,…

- Infertilitatea reprezinta astazi o problema cu care se lupta tot mai multe cupluri din Romania. Incapacitatea femeilor de a obtine o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitatilor care afecteaza omenirea. Expertul...

- Dupa ce in decembrie 1989, banațenii proclamau Timișoara ”primul oraș liber al Romaniei”, iar in aprilie 1990 Piața Universitații din București devenea ”zona libera de neocomunism”, zilele acestea sibienii au pus bazele primei ”zone libere de corupție”, chiar in fața sediului PSD. Prilej pentru pesedei…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate o noua super-telenovela din showbizul autohton! Maria Pauna, alias ”Regina sprancenelor”, a fost parasita de sot pentru ucenica. Fosta iubita a lui Adrian Cristea a invatat-o meserie pe Catalina, iar aceasta i-a furat barbatul si i-a…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi imagini exclusive cu Dorin Cocos si iubita acestuia, Raluca Miu, care este insarcinata in luna a opta. Omul de afaceri urmeaza sa devina tatic la inceputul anului viitor si pare foarte fericit. ( VEZI SI: Fostul sot al Elenei Udrea a parasit inchisoarea…

- Bucurie mare pentru una dintre cele mai apreciate actrite ale momentului. Aceasta va deveni mama. Ada Condeescu, pentru ca despre ea este vorba, este insarcinata. Actrita traieste una dintre cele mai

- Ada Condeescu, una din cele mai talentate tinere actrițe din Romania, este insarcinata cu primul copil. Ea a luat parte miercuri seara la Elle Style Awards, unde cei prezenți i-au putut admira pentru prima data burtica. Ada s-a casatorit anul trecut cu regizorul Catalin Mitulescu, iar acum cei doi…

- Aflați pe poziții interne diametral opuse, Calin Popescu Tariceanu și parlamentarii USR ar putea ajunge colegi de partid european. Potrivit unor surse din partid, liderii USR pregatesc terenul pentru o aderare la ALDE, partidul european condus de belgianul Guy Verhofstadt, din care face pare și ALDE…

- Municipiul Buzau este cel mai mare oras din Romania aflat la jumatatea distantei dintre Polul Nord si Ecuator. Descoperirea a fost facuta recent de geograful Alexandru Boroiu, de la Universitatea din Pitesti. Calculele profesorului arata ca jumatatea distantei dintre Polul Nord si Ecuator nu este Paralela…

- Ciprian Deac a avut din nou o prestatie buna, de aceasta data in meciul CFR-ului din campionat cu FC Voluntari. Fotbalistul de 31 de ani a marcat al doilea gol al clujenilor si a sarbatorit in stilul lui Cristiano Ronaldo. Deac a fost titular in partida cu ilfovenii si a pus umarul…

- Viața bate filmul, iar milionarii pot fi și atipici!Locuiește la bloc și nu conduce mașina. A renunțat sa faca școala de șoferi și iubește dansul sportiv. Din cand in cand folosește metroul, dar mai ales știe ca a greși este omenesc și ca, in echipa pe care o conduci, sta succesul reușitei tale. Milionarul…

- Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza vantului puternic, toate porturile constantene, respectiv Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Midia si Mangalia, au fost inchise incepand cu ora 15.15. Judetul Constanta se afla sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 17.00. …

- Mircea Vintila, cunoscut și ca Ciocu', este un muzician, cantareț și compozitor roman de muzica folk. Mircea Vintila face parte din prima generație de artiști folk din Romania, cea a anilor '70.

- Dorin Cocoș se pregatește sa devina tata, dupa ce a fost eliberat condiționat. Se pare ca iubita afaceristul este gravida in 7 luni, reușind sa țina secret acest lucru pana acum. Se pare ca peste aproape doua luni, Raluca Miu il va face tata pe Dorin Cocoș, potrivit știripesurse. Dorin Cocos mai are…

- Dupa ce a ispasit o parte din pedeapsa cu executare primita in Dosarul Microsoft, Dorin Cocos are acum numai motive de bucurie. Se pare ca iubita sa Raluca Miu este insarcinata in 7 luni, potrivit Wowbiz.ro. Prietenele iubitei afaceristului sustin ca blonda nu a vrut sa faca public acest anunt…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, cu cine se iubeste Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos! Basarabeanca s-a casatorit cu milionarul dupa ce el a divortat de Elena Udrea, insa l-a parasit inainte sa fie condamnat definitiv in dosarul "Microsoft". Presa din Romania…

- Ce spune Laura Cosoi despre relația Ginei Pistol cu Smiley. Ei bine, actrița a marturisit ca nu ar avea nicio problema daca cei doi ar fi impreuna. Pana acum, artistul și prezentatoarea de la Antena 1 nu au confirmat povestea de iubire dintre ei. “Cum sa am ceva cu Gina? Doamne fereste! Dar ne stim…