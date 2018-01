Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Are o alimentație bine pusa la punct, practica sportul cu strictețe și este promotoarea unui stil de viața sanatos, in general. Mai mult de atat, Carmen Bruma este autoarea unor carți despre cum sa ai un organism sanatos și o silueta ca trasa prin inel, fara a cadea in capcana dorinței de a fi slaba…

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Milionarul italian Gianluca Vacchi a implinit de curand 50 de ani, dar pare ca se simte ca la 30! El are foarte mare grija de felul in care arata si trage tare la sala de sport, pentru a nu-si arata varsta. Pentru ca ii place foarte mult sa danseze, afaceristul se filmeaza deseori dansand si posteaza…

- Romania tv da startul Super Revelionului Romaniei, o petrecere maraton cum nu s-a mai facut in istoria televiziunii. Peste 200 de invitati vor petrece timp de 15 ore in "sufrageria" celui mai urmarit post de stiri.

- Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, vineri, intr-un atac terorist asupra unei biserici creștine din Cairo. Și unul dintre atacatorii care au deschis focul a fost ucis de forțele de ordine. Atacatorii au deschis focul asupra persoanelor aflate in fața bisericii Mar Mina, omorand trei politisti…

- Andreea Banica se poate lauda ca are alaturi același barbat de nici mai mult nici mai puțin de 21 de ani. Andreea Banica, care anul acesta a devenit mamica pentru a doua oara , este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de pe scena muzicala din Romania. Andreea Banica, care a fost și prezentatoarea…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Romania ocupa a cincea pozitie la nivel global in ceea ce priveste viteza conexiunilor fixe la internet. Este devansata doar de Singapore, Islanda, Hong Kong si Coreea de Sud, potrivit Digi 24.Cu peste 100 de megabiti pe secunda, viteza la internet din Romania este cu mult peste media la nivel global,…

- Dieter Stanzeleit, cetateanul german care sustine ca este fiul Regelui Mihai, a facut marturisiri in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania . Nerecunoscut de Rege in timpul vietii, barbatul ne-a spus ca nu va participa la inmormantarea fostului monarh, nedorind sa le dea satisfactie…

- In urma scandalului imens in care este implicat, fostul preot Cristian Pomohaci s-a refugiat la Osorhei, in Bihor, locul in care a cantat asta-vara escortat de politisti (VEZI AICI TOATE DETALIILE) .A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini exclusive cu "barlogul" controversatului…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania atarge atenția asupra condițiilor in care iși duc viața de zi cu zi magistrații in instanțele de judecata. Astfel, intr-un colaj foto sunt aratate discrepanțele din viața judecatorlor romani care au un volum de peste 1.000 de dosare anual și magistrații din…

- Dupa ce Kirk Douglas a implinit, zilele trecute, 101 ani, ne-am propus sa trecem in revista celebritațile care au o varsta apreciabila și ne-au dovedit cu prisosința ca au imbatranit cat mai frumos cu putința. KIRK DOUGLAS – 101 ani Tatal lui Michael Douglas s-a prezentat, in tinerețea lui, la decanul…

- Antonia sufera cumplit din cauza faptului ca nu-si poate vedea fiica in Romania si ca nu poate petrece timp alaturi de aceasta si cei doi baieti ai ei. Cantareata a vorbit dprocesul de custodie, dezvaluind ce eforturi face pentru a-si avea fetita din nou aproape.

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Actrita Cristina Stamate a incetat din viata la varsta de 71 de ani, in aceasta dimineata, in urma unui stop cardio-respirator. Vestea a cazut ca un traznet peste intraga suflare a artistilor din Romania. Benone Sinulescu nu isi revine din plans de cand a aflat ca dupa Stela Popescu o alta mare stea…

- Fiica adoptiva a Stelei Popescu, Doinita Maximilian, a ajuns la orele pranzului, la teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde este depus trupul neinsufletit al marii actrite. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, transmite LIVE de la teatrul de revista.

- ...Stiu ca si el e cu alta, iar faptul ca la un moment dat mi-a spus ca nu e chiar fericit mi-a zgandarit si mai tare orgoliul si dorul de el.Relatia noastra s-a nascut moarta din start. Din cauza distantei. Ne-am cunoscut pe net si o vreme doar ne-am zgandarit reciproc, pentru ca el era…

- In contextul nevoii reale de sange pentru transfuzii din spitalele din Romania, pentru constientizarea cetatenilor cu privire la importanta si beneficiile donarii de sange, precum si pentru completarea stocului sangvin local, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita se va organiza a…

- FSCB a fost lovita, din nou, de un scandal urias! O bataie de pomina, cu personaje celebre, a avut loc la sfarsitul acestei saptamani, in LOFT. Protagonistii, personaje binecunoscute in lumea mondena, precum Meme Stoica, ”ginerele” lui, adica fiul temutului „Sefu”, si bogyguarzii din club. Miza conflictului…

- Stadionul "Dr. Constantin Radulescu" din Cluj a fost full la partida dintre Romania și Turcia. Cei peste 20.000 de spectatori au creat o atmosfera fantastica, iar la inceputul partidei una dintre tribune a realizat o coregrafie superba cu cartoane in culorile tricolorului. Meciul dintre Romania și Turcia…

- Liviu Varciu se bucura din plin de viata de proaspat tatic si ii acorda toata grija si atentia lui micutei Anastasia atunci cand nu e plecat cu treaba. El s-a fotografiat azi alaturi de fetita pe care i-a daruit-o Anda Calin in urma cu aproape doua luni, iar lumea a fost foarte atenta la amanuntul dezvaluit…

- Florin Burhala, investitor pentru cateva luni la Otelul Galati, a fugit din Australia si, in prezent, este vanat de fisc pentru o datorie de trei milioane de euro. Milionarul roman a revenit in Romania, iar Cancan.ro prezinta povestea afaceristului, cum s-a ajuns ca ANAF sa ii blocheze conturile dar…

- Florin Burhala, investitor pentru cateva luni la Otelul Galati, a fugit din Australia si, in prezent, este vanat de fisc pentru o datorie de trei milioane de euro. Milionarul roman a revenit in Romania, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu ”ascunzatoarea”…

- Mirabela Dauer spune totul despre relația cu Raoul, in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, dar și despre viața ei sentimentala. Artista a fost intotdeauna o persoana discreta. Interpreta unor slagare nemuritoare si una dintre cele mai impresionante si iubite voci din Romania, Mirabela Dauer a avut…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești și ai Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. — B.T. Valcea, au efectuat 6 percheziții domiciliare, pe raza județului Valcea, la locuințele mai multor persoane banuite…

- Grupul Catena-Fildas detine cel mai mare club sportiv al unei companii private din Romania, Catena Racing Team. Echipa iubitorilor de sport si sanatate a adunat, in cei trei ani de la infiintare, aproape 200 de prezente pe podiumuri la diverse competitii sportive din tara si strainatate. Catena Racing…

- Cioloș, la doi ani de la tragedia din Colectiv. Fostul premier a scris, intr-o postare pe Facebook, ca poate ”e cazul sa ne incumetam, impreuna, sa ne facem viața și guvernarea așa cum am tot cerut altora sa ne-o faca și sa nu mai așteptam ca alții sa aduca schimbarea. ”Au trecut doi ani de la tragedia…

- Pe Ula Konrad am cunoscut-o la Chișinau la o conferința organizata de Organizația Concordia Servicii Sociale. Ula Konrad este CEO la Concordia International și o femeie organizata și puternica, sensibila și iubitoare- un amestec ce aduce bucurie, bine, seriozitate și profesionalism. Pentru valoarea…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum ar fi esuat o tentativa de blat, iar Dinamo a pierdut titlul. Selena Bacau a batut atunci cu 1-0 si ”cainii” s-au lins pe bot de cate 15.000 de euro, prima promisa de oficiali pentru castigarea campionatului. Inainte de meci, moldovenii ar fi facut…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va anunta AICI A ca intre multimilionarul Costica Costanda si jurnalista Andreea Pana s-a infiripat o relatie frumoasa, drept pentru care barbatul a decis sa divorteze, concentrandu-se pe formarea unei noi familii alaturi de femeia care i-a cucerit iremediabil…

- Steve Wozniak, "geniul tehnic" din spatele primelor produse Apple, a marturisit intr-o scurta intalnire cu jurnalistii, la IAA Global Conference, ca nu se teme de inteligenta artificiala, de faptul ca omul poate ajunge un fel de "animal de companie" pentru masina, dar recunoaste…

- Ilie Nastase a vorbit despre scandalul pe care Marius Copil l-a provocat cu ultimele sale declarații despre tenisul din Romania. Florin Mergea a refuzat convocarea la echipa Romaniei de Cupa Davis in meciul pierdut contra Austriei, 1-4, iar scandalul pare sa fi luat amploare. La fel și Marius Copil,…

- Dupa ce Marius Copil si-a explicat decizia de a nu mai raspunde convocarilor la echipa de Cupa Davis a Romaniei , Ilie Nastase si-a spus punctul de vedere cu referire la hotararea aradeanului, cel mai bun jucator roman la simplu al momentului. Fostul lider mondial nu il invinovateste pe Copil: "Sa stiti…

- Gica Hagi este decis sa transforme Viitorul intr-o forța a Ligii 1 și nu vrea sa mai vanda jucatori cluburilor din Romania și din strainatate pentru a asigura bugetul Academiei. Președintele clubului, Cristi Bivolaru, a dezvaluit ca negocierile pentru vanzarea Viitorului sunt avansate, iar banii obținuți…

- Voq.ro Connect-R feat. Andra – Semne “’Semne’ este inspirata dintr-o poveste reala, din emotii si stari pe care le-am trait” Connect-R. Connect-R si Andra lanseaza piesa si clipul “Semne”. Cei doi artisti, printre cei mai iubiti si difuzati din Romania, colaboreaza astfel pentru prima oara si dau viata…

- Nimeni nu banuia ca tanara care scria mesaje de dragoste și de suferința pe Internet despre iubitul ei mort, era chiar persoana care i-a luat viața. Totul a ieșit la iveala, inclusiv modul brutal prin care l-a omorat.

- In prezent arhitectura nucleului central de sisteme si aplicatii este finalizata si operatorul isi concentreaza atentia pe dezvoltarea retelei in teritoriu, anunta compania intr-un comunicat. "Sunt foarte multi integratori si dezvoltatori software in Romania care promoveaza solutiile Internet…