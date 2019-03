Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand simți o stare un pic altfel, ți-ai pierdut tonusul, buna dispoziție, insa analizele pe care le faci sunt in regula, s-ar putea sa fie vorba despre astenia de primavara! Ce trebuie sa faci ca sa scapi de starile de rau?

- Primavara este cel mai potrivit moment din an pentru a va recapata tonusul, buna dispozitie si forma fizica, eforturile pe care le presupune o cura de slabire fiind minime, iar rezultatele maxime. Cresterea temperaturii exterioare si prelungirea perioadei de lumina din zi au o influenta pozitiva asupra…

- "Sarcina este, practic, singura perioada din viata unei femei cand se poate manca oricat, fara mustrari de constiinta, pentru ca 'cere copilul'! Asta este cea mai mare pacaleala! Anisia a avut, la nastere, 2,800 kg. Eu, 100!", spunea Irina Reisler, in urma cu cativa ani, conform viva.ro. Citeste…

- DIETA. O soluție buna, care implica și un regim alimentar sanatos, și te ajuta sa scapi de 8 kilograme in doar o saptamana, este dieta indiana, scrie antena3.ro. DIETA. In plus, elimina toate toxinele din corp și topește grasimea de pe abdomen. Citeste si Daca nu ai timp de miscare,…

- Dieta cu miere și scorțișoara. Slabești 8 kilograme și scapi de celulita. Dieta cu miere și scorțișoara te ajuta sa slabești pana la 8 kilograme pe luna, reduce celulita, scade apetitul și taie pofta de dulce.

- Nutritionistii au gandit o dieta potrivita pentru voi, scrie lyla.ro. Daca reusiti sa o urmati, scapati de trei kilograme in numai sapte zile.Bautura care arde caloriile In ce consta dieta de primavara? Este vorba despre un preparat care se obtine din doua lingurite cu miere, o lingurita…

- Ananasul este un fruct cu puternice proprietati de detoxifiere a organismului si te poate ajuta sa scapi de kilogramele nedorite. In plus de asta, dieta cu ananas aduce beneficii avand in vedere proprietatile nutritionale deosebite ale acestui fruct exotic.