Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii care nu au alte planuri pentru noaptea dintre ani sunt invitați de primarie și Casa de cultura a municipiului sa petreaca Revelionul in aer liber, in Piata Victoriei, unde sunt programate mai multe concerte. Incepand cu ora 20, vor urca pe scena Feli, formația „Cargo”, Alexandra Mitroi și…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca are deosebita placere de a invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion împreuna în Piața Unirii, având în vedere ca Revelionul 2018 are o însemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea în Anul Nou,…

- Trei tramvaie, patru troleibuze și un autobuz vor fi pe trasee pana la ora 2 noaptea, de Revelion, tocmai pentru ca cei ce petrec noaptea dintre ani in Piața Victoriei sa poata ajunge spre case. Potrivit reprezentanților RATT, tramvaiele 2, 7 și 8, troleibuzele 14, 15, 18 și 33 și…

- Nici nu a apucat sa cante in noaptea trecerii dintre ani, iar Delia și-a aranjat deja Revelionul la care va presta, aproape toata noaptea, in anul 2019. Delia este, fara indoiala, una dintre artistele cele mai ”vanate” de organizatori. Chiar daca a ajuns la onorarii piperate, vedeta este asaltata…

- In noaptea noului an, aproximativ 60 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis, vor asigura masurile de ordine si siguranta publica la Revelionul in aer liber din Piata Victoriei din Timisoara, dar si la spectacolele de artificii din alte 5 orase de pe raza judetului Timis. Pentru…

- In seara de revelion, TVR a pregatit programe speciale ce vor fi difuzate pe cele trei posturi nationale, printre acestea numarandu-se finala talent show-ului „Vedeta populara“, „HIT Revelion“ si „Petrecere cu lautari“.

- La Timișoara se va intra in anul nou pe ritmuri de mambo! Primaria Timișoara a anunțat artiștii care vor concerta in noaptea de Revelion in Piața Victoriei, unde s-a pregatit un program incendiar pentru cei care vor sa petreaca in strada momentul dintre ani.

- Frumusetea nu tine cont de varsta, asa pare sa-si spuna Adrian Enache. Desi a ajuns la 51 de ani, celebrul artist se respecta si are mare grija de felul in care se prezinta in fata lumii. Pentru ca vrea sa arate impecabil de Revelion, cantaretul a dat fuga la salonul de infrumusetare.

- Andreea Marin si iubitul ei vor fi impreuna in ultimele zile ale acestui an, dar si in primele din 2018. Fosta "zana" a surprizelor a dezvaluit azi, in cadrul unei emisiuni, ca ea si partenerul sau, angajat al Ministerului Afacerilor de Externe, unde vor sarbari Revelionul. Vedeta a recunoscut si ce…

- Platforma Unionista Acțiunea 2012, grupul civic care aduce in spațiul public romanesc mesajul „Basarabia e Romania”, ii invita pe toți romanii sa petreaca revelionul 2018 pe malul raului Prut. Mii de oameni sunt așteptați la Prut, in localitatea Falciu, pentru a sarbatori in spirit unionist trecerea…

- Programul pentru Revelionul 2017-2018 in Pitesti, in Piata Primariei, a fost definitivat. Conform Primariei, la ora 23 va incepe un recital al artistei Sore, iar la ora 0.00 va fi un foc de artificii. ...

- Regele Mihai a fost adus acasa cu un avion militar. Dupa o ceremonie la aeroport, cortegiul funerar a plecat spre Castelul Peleș. Dupa ora 18:00, cortegiul a pornit spre București. Seara, a ajuns in Capitala, sicriul fiind depus la Palatul Regal. Sute de persoane au asteptat la rand sa ii poata aduce…

- Primaria Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului ii invita pe toti timisorenii care nu au alte planuri pentru noaptea trecerii dintre ani sa petreaca Revelionul in aer liber, in Piata Victoriei, unde sunt programate mai multe concerte: Lou Bega Feli Cargo Alexandra Mitroi La miezul…

- Primaria Timisoara a pregatit pentru acest an cel mai mare targ de Craciun de pana acum. Aproximativ o suta de casute au fost montate in Piata Victoriei, in parcarea de la Modex – unde se afla targul gastonomic, si in Piata Libertatii – unde se gasesc produse eco si hand-made.

- Primaria Timișoara pregatește programul special pentru perioada 16 – 20 Decembrie. In cele patru zile, in capitala Banatului vor fi organizate mai multe manifestații pentru celebrarea zilelor Revoluției din 1989 de la Timișoara, care a pornit eliberarea Romaniei de sub dictatura comunista. In aceste…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa partida cu Cehia, din optimile Campionatului Mondial din Germania, luni, de la ora 18.30, la Leipzig, a anuntat forul international de profil, care a publicat programul tuturor celor opt partide din aceasta faza eliminatorie a competitiei.

- In perioada sarbatorilor de iarna, Primaria Timisoara isi suspenda programul cu publicul intre 25 decembrie 2017 si 8 ianuarie 2018. Ultima zi de lucru cu publicul va fi vineri, 22 decembrie 2017, programul urmand sa fie reluat in 8 ianuarie 2018. In acest interval se vor desfasura activitati curente…

- Casa Regala a publicat programul complet al funeraliilor Regelui Mihai, fiind precizate si regulile de conduita ale celor care vor veni sa prezinte condoleante familiei regale la Palatul Elisabeta, loc unde va fi depus trupul fostului suveran timp de trei zile.

- Pe 6 decembrie, la ora 17.00, pe bulevardul Alexandru Sahia din Cugir, sezonul sarbatoriilor de iarna va fi deschis oficial prin aprinderea beculețelor festive. Miercuri, de la ora 17.00, de Moș Nicolae iluminatul festiv de sarbatori va fi aprins, iar tot atunci vor fi premiați de catre autoritați elevii…

- Ce mananca Gabriela Cristea la micul dejun. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, asemenea soțului ei, Tavi Clonda, și au scris un mesaj pentru fani. Cei doi le-au aratat prietenilor cum se rasfața in acest weekend. Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt casatoriți și au impreuna o fetița.…

- Reprezentanții municipalitații incearca, din nou, sa le amenajeze un loc skaterilor din oraș. Vechiul contract nu a fost realizat pentru ca firma care caștigare licitația a refuzat sa lucreze, reclamand erori in proiect. Primaria a ajuns in instanța cu firma Kasdum, așa ca s-a renunțat la…

- Rusia, selectionata tarii gazda, va întâlni echipa nationala a Arabiei Saudite, joi, 14 iunie, de la 17:00 (ora României), în meciul inaugural al Campionatului Mondial din 2018, pe Stadionul Lujniki din Moscova.

- Primaria Municipiului Ploiesti si Garnizoana Ploiesti invita ploiestenii sa participe la actiunile organizate in municipiul nostru cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie 2017. Ziua de 1 decembrie 2017 marcheaza implinirea a 99 de ani de la Unirea principatelor Transilvaniei, Banatului,…

- Ceremonii militare, defilare in costumele Armatei de acum 100 de ani, cu transportoare blindate sau autospeciale de geniu, manifestari culturale si artistice vor avea loc, de 1 Decembrie, in orase din zona centrala a tarii.

- Portarul Angolei care a inchis poarta in fața Romaniei la Jocurile Olimpice de la Rio s-a accidentat și nu va juca la Mondialul din Germania. Va mai aduceți aminte de Teresa Almeida, portarul Angolei de la Jocurile Olimpice de la Rio 2016? Cu siguranța! Goal-keeperul african ne-a facut zile fripte…

- Cunoscutul artist german Lou Bega, autorul hit-ului “Mambo nr. 5”, va fi capul de afiș al programului de Revelion organizat in Timișoara in noaptea trecerii dintre ani. Alaturi de el, vor mai urca pe scena Cargo, Feli și Alexandra Miron.

- „Mambo nr. 5” va rasuna in Piața Victoriei din Timișoara, in seara de Revelion. Celebrul artist german Lou Bega vine sa le cante timișorenilor la trecerea dintre ani. Alaturi de el, pe scena urca și Cargo, Feli și Alexandra Mitroi.

- Optimile de finala ale Cupei Romaniei debuteaza astazi, cu trei meciuri programate incepand cu ora 14:00. Primul duel va fi cei intre Unirea Slobozia și Poli Iași, iar toate partidele pot fi urmarite liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Cu ocazia zilei de 1 decembrie la Targu Jiu manifestarile dedicate Zilei Naționale a Romaniei vor incepe inca de astazi, marți, 28 noiembrie. La ora 11:00 Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” va gazdui o expozitie fotodocumentara numita 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, in parteneriat…

- Targujienii sunt asteptati vineri, de Ziua Nationala a Romaniei, sa ia parte la spectacole si concerte in aer liber, dar si la parada militara sau traditionala fasole cu ciolan. Programul manifestarilor este alcatuit dintr-un ceremo...

- Ministrul energiei, Toma Petcu, a vizitat, vineri, Termocentrala de la Isalnita, din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO), pentru a vedea modul in care a fost realizata investitia de modernizare a blocului energetic numarul 7, care furnizeaza in sistem aproape 300 de ...

- Timisorenii sunt invitati sa participe la evenimentele organizate de primarie in Piata Victoriei, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Cu prilejul sarbatorilor de iarna, Primaria Municipiului Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, organizeaza cea de – a XI- a editie a Targului de Craciun, in perioada…

- Si anul acesta, militarii si cei din structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala din municipiul Buzau, vor participa, la pregatirea, organizarea si desfasurarea activitatilor prilejuite de ZIUA NATIONALA A ROMANIEI. Manifestarile prilejuite de aceasta sarbatoare de suflet, vor debuta…

- In perioada 23-24 noiembrie 2017, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba organizeaza Zilele Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” la Alba Iulia. Programul celor doua zile include o serie de manifestari culturale care sa raspunda tuturor preferințelor beneficiarilor și care…

- Timisorenii sunt invitati sa participe la evenimentele care vor avea loc cu ocazia zilei de 1 Decembrie, organizate de municipalitate. Cu acest prilej, va avea loc si deschiderea oficiala a celei de-a XI – a editii a Targului de Craciun și va fi dat drumul iluminatului festic. Totodata in Piața Victoriei…

- Targul de Craciun de la Timișoara, ajuns la ediția cu numarul 11, se deschide oficial de 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Va fi aprins iluminatul festiv, urmat de Hora Unirii, și va avea loc un concert de muzica populara. Vedeta serii este Inna.

- Cladirea Operei din Timișoara va fi iluminata in albastru, marți, 14 noiembrie, la ora 18, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva diabetului. La nivel internațional, culoarea albastra este atribuita luptei impotriva diabetului, iar in fiecare an una din cladirile sau monumentele…

- Marcajele in intersecție au fost facute, urmeaza sa fie trasate și pe sub trecerea de cale ferata, iar pietonii circula deja prin pasaj, dupa cum se poate vedea și pe camera de supraveghere care arata live ce se intampla la Jiul. Timișorenii care au trecut prin zona au postat fotografii…

- Va reamintim, in vara anului trecut, odata cu modificarea legii, municipalitatea a primit unda verde sa-i ajute pe proprietarii de cladiri istorice. Conform legislației, acum autoritațile locale pot cofinanța lucrari specifice la fațada, tamplarie și acoperiș, iar apoi sa recupereze banii…

- Potrivit Ordinului semnat de Prefectul Judetului Buzau Carmen Adriana ICHIM se aproba organizarea festivitatilor dedicate „Zilei Armatei Romane”, care se vor desfasura astazi, 25 octombrie 2017 in Municipiul Buzau.

- Primaria Timișoara a inceput pregatirile pentru sarbatorile de iarna de care ne mai despart doua luni. Din 30 octombrie, se pot face solicitari pentru inchirierea casuțelor amenajate pentru Targul de Craciun.

- Sambata, 21 octombrie, intre orele 10.00 – 18.00, la biblioteca Universitații Politehnica va avea loc evenimentul Design in the Age of Intelligence by Flex. Publicul larg este invitat sa vina și sa descopere cum revoluționeaza inginerii de la Timișoara tehnologia mondiala. Vedeta evenimentului va fi…

- „Ștafeta veteranilor” ajunge la Campia Turzii! Municipiul Campia Turzii și reprezentanții Bazei 71 Aeriana ”General Emanoil Ionescu” vor fi gazdele evenimentului național ”ȘTAFETA VETERANILOR”, susținut de Asociația Voluntarilor Invictus Romania.

- CM 2018. Meciurile tur se vor juca intre 9 si 11 noiembrie, iar returul intre 12 si 14 noiembrie. Cel mai interesant meci este cel dintre Suedia si Italia, in timp ce Danemarca, fosta adversara a Romaniei in grupa de calificare, pare sa porneasca cu sansa a doua in dubla confruntare cu Irlanda. Totusi,…

- Centrul de Cultura Augustin Bena Alba, instituției subordonata Consiliului Județean, a publicat, pe Facebook, programul Zilei Incoronarii Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, sarbatorita, duminica, la Alba Iulia. ”Va invitam cu drag la sarbatorirea ZILEI INCORONARII REGELUI FERDINAND ȘI A REGINEI MARIA…

- Lora trAƒieAYte o frumoasAƒ poveste de dragoste cu managerul ei, IonuA Ghenu, alAƒturi de care vrea sAƒ A®AYi petreacAƒ tot restul vieAii. Vedeta A®AYi doreAYte mult sAƒ devinAƒ mAƒmicAƒ AYi nu ar fi de mirare dacAƒ acest lucru s-ar A®ntA¢mpla curA¢nd.

- Programul teatrului Aleandru Davila pentru acest week-end. SALA STUDIO “LIVIU CIULEI” Vineri, 6 octombrie, ora 19.00, “Blues pentru saxofon alto” SALA MARE Sambata, 7 octombrie, ora 19.00 – “Leonce si Lena” Duminica, 8 octombrie, ora 19.00 – “Romeo si Julieta”.

- PROGRAMUL EVENIMENTELOR Vernisaje, performance-uri, spatii alternative, galerii de arta si ateliere de artist, toate impreuna genereaza, de la o editie la alta, o noua harta a oraselor in care are loc acest eveniment. In aceasta editie a NAG organizatorii ofera publicului din Bucuresti…