Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistele Dragana Cvijici, Jovanka Radicevici si Andrea Lekici, toate de la Vardar Skopje, vor evolua din sezonul viitorul la campioana Romaniei, CSM Bucuresti.Potrivit anuntului de sambata al CSM Bucuresti, cele trei handbaliste au semnat contracte valabile pe doua sezoane, incepand din…

- CSM Bucuresti se intareste in vederea viitorul sezon, campioana Romaniei anuntand pe contul personal de Facebook transferul a trei jucatoare importante din handbalul feminin: Andrea Lekic, Dragana Cvijic si Jovanka...

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a anuntat, pe site-ul oficial, ca acreditarea laboratorului antidoping de la Bucuresti a fost suspendata pentru o perioada de sase luni, incepand din data de 29 noiembrie 2017, cand a intrat in vigoare o suspendare provizorie. Suspendarea a fost decisa din cauza nerespectarii…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana. O statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo) a câstigat Cupa României, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, în Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Române de Scrima.

- Trei studenți la Cluj, selectați pentru burse in tehnologie Studenții Ionuț Pinte, Alexandra Țurțulea (Universitatea Tehnica) și Razvan Roatiș (Universitatea Babeș-Bolyai) s-au calificat in etapa finala a programului Bursele Telekom și vor beneficia de o finanțare de 15.000 de lei pe durata anului universitar…

- Seria cuprinde 4 DVD-uri cu cele mai indragite spectacole de opera pentru copii! Din 21 februarie ai DVD-ul cu spectacolul Hansel si Gratel, un basm musical dupa celebra poveste scrisa de Fratii Grimm. Vezi pe DVD un spectacol magic pentru toate varstele! Muzica, balet, culoare, decoruri magice ……

- Sute de pantofi rosii expusi pe Calea Victoriei pentru femeile batute de parteneri De Valentine’s Day nu vorbim doar de povesti de dragoste ideale, ci si de o multime de cazuri triste de cupluri in cadrul carora violenta fizica si verbala este aproape la ordinea zilei. In dorinta de a atrage atentia,…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, arata Ambasada SUA la Bucuresti, intr-un raspuns transmis News.ro.

- 1. Autoturism Renault Symbol - Pret pornire 2.800 de euro 2. Autoturism Peugeot Partner - Pret pornire 3.300 de euro Data limita pentru depunerea ofertelor este 19 februarie 2018. 1. Autoturism marca OPEL AB BERLINA CU HAYON, an fabricatie 2008 - Pret pornire 1.800 de euro! 2. Autoturism marca HYUNDAI…

- Biletele la spectacolul Lord of the Dance: Dangerous Games, din 13 aprilie, pot fi achizitionate online, de pe MyTicket.ro, eventix.ro si caseria Salii Palatului. Echipa celor mai indragiti dansatori din lume isi propune sa ofere publicului bucurestean o experienta unica, printr-o coregrafie inovatoare…

- Inmormantarea lui Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler al ordinului…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, vineri dimineata, la Cimitirul Ghencea din Bucuresti, la mormantul lui Nicolae Ceausescu, pentru a il comemora. Fostul dictator ar fi implinit 100 de ani, ocazie cu care nostalgicii au aprins lumanari si au adus flori.

- NEWS ALERT Ger in Transilvania la noapte. Temperaturi de pana la minus 20 de grade In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti…

- Caile Ferate Romane anunta ca, miercuri, 24 ianuarie, un tren, denumit simbolic Trenul Unirii, va calatori din Bucuresti catre Iasi, marcand astfel cei 159 de ani de la Unirea Principatelor de catre A.I. Cuza. In acest tren se vor urca membri ai Clubului Pasionatilor Feroviari si personalul CFR.

- Sesiuni de comunicari stiintifice, expozitii, lansari de carte, prezentari si demonstratii de instructie de front, slujbe de pomenire si depuneri de coroane de flori vor avea loc miercuri, in Bucuresti, cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. *** Presedintele…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 23 ianuarie, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa la finalul intalnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Intrebat de jurnaliști despre desemnarea Vioricai Dancila in funcția de prim-ministru, președintele…

- 500 de euro spaga pentru un loc de parcare in Bucuresti! Este pretul de la care incepe negocierea cu angajatii primariilor, daca vreti un spatiu de parcare pe domeniul public. Au demonstrat-o reporterii Observator, care au filmat cu o camera ascunsa cum functioneaza mafia parcarilor.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Taco Bell s-a clasat pe locul 8 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat in fiecare an de publicatia Entrepreneur. Brandul Taco Bell este prezent si in Romania cu doua locatii, ambele in Bucuresti, in Baneasa Shopping City si in Mega Mall. Mai putin cunoscuta este insa,…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 3,2 milioane de lei in luna decembrie in Politic / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna decembrie a anului 2017, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut…

- Pe 10 februarie, anul trecut, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, anunta ca prin renuntarea la contractul cu REBU si colectarea gunoaielor de catre societatea locala ADPP, taxa lunara de salubrizare pentru persoanele fizice coboara de la 7,11 lei la 5,03 lei. Daniel Baluta: Incepand din 10 aprilie…

- Carambol de 5 autoturisme la intrare in Focșani dinspre Garoafa, in fața la Sorste. Golf IV lovit in spate de un Opel lovit de un Logan de București apoi de un alt Opal alb și un Jeep Lexus. Un baiețel din autoturismul Opel alb este accidentat și in ambulanța. El este transportat la…

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut…

- Joi, pe 18 ianuarie, te asteptam la un nou concert cu DELIA in cadrul unui show LIVE de exceptie, la Hard Rock Cafe din Bucuresti, incepand cu ora 21:30. Pentru un show total, nu vom avea mese in fata scenei pe ringul de dans ! Daca ai calatorit „Pe aripi de vant” si ai fredonat „Da, mama” sau “1234…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…

- Faimos pentru cursurile lui de actorie, care au schimbat destine, dar si pentru numele mari cu care a lucrat, Bernard a sustinut in premiera un mastercalss la Bucuresti, ocazie cu care am stat de vorba despre secretele succesului la Hollywood. Are 35 de ani in showbusiness si povestea unuia dintre cei…

- Campania "Luna Faptelor Bune" a ajuns la final. Jucariile de pluș, carțile și jocurile aduse de fani in luna decembrie, in schimbul biletului la meciurile ”tigrilor”, dar și cele primite de la sportivi au ajuns la destinatari. CSM București și "Asociația Taxiul cu Bomboane" au facut echipa pentru a…

- British American Tobacco (BAT) a deschis primul magazin glo din Romania si al cincilea din lume in cadrul Baneasa Shopping City din Bucuresti. glo este un produs de incalzire a tutunului destinat fumatorilor adulti, lansat de British American Tobacco (BAT) pe piata din Romania la inceputul lunii…

- British American Tobacco (BAT) a deschis primul magazin glo din Romania si al cincilea din lume, in cadrul Baneasa Shopping City din Bucuresti. glo este un produs de incalzire a tutunului destinat fumatorilor adulti, lansat de BAT pe piata din Romania la inceputul lunii decembrie.

- Ambasadorul Romaniei la ONU a primit distinctia "Best Romanian Diplomat in the United States 2017", acordata de Romanian American Business Council La 13 decembrie 2017, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, Ambasadorul Ion Jinga, a primit distinctia "Best Romanian Diplomat in the United States…

- Legitimata la CSM Bucuresti, aceasta castiga 300.000 de euro pe an. Vedeta pe terenul de handbal, Cristina Neagu isi tine viata privata departe de ochii curiosilor. Singura relatie sentimentala despre care se stie ca avut-o este cea cu Dacian Vizitiu, fratele Patriciei Vizitiu, cea mai buna prietena…

- Trenul Regal al Romaniei a fost comandat de Regele Ferdinand I al Romaniei in anul 1926 la uzinele Ernesto Breda / Construzioni Meccaniche din Milano. El a intrat in serviciul Casei Regale a Romaniei in 1928, la un an dupa moartea Regelui Ferdinand. Primii zece ani din istoria trenului sunt…

- Caștigatoare a Cupei Challenge in 2016, echipa de volei feminin CSM București a inregimentat-o pe sarboaica Jovana Brakocevici, una dintre cele mai titrate jucatoare din lume. Campioana europeana 2011 și vicecampioana olimpica 2016, caștigatoare a Ligii Campionilor 2013, MVP-ul Campionatului European…

- Marile publicatii au scris despre protestele de la Bucuresti si din tara. Se insista pe subiect si poate devine obositor, repetitiv. Dar noi, generatia asta tanara, trebuie sa constientizam importanta schimbarii. Nu mai putem continua asa. Nu se mai poate continua asa. Lantul se strange, iar cei care…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatații recomanda demiterea managerului dar și a directorului financiar-contabil interimar de Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. In urma controalelor au fost constatate mai multe deficiențe printre care și achiziționarea la suprapreț…

- JOI IN TARA In Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul Munteniei si local in Transilvania, cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si izolat 30 l/mp. Pe arii restranse, vor fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- Sphera Franchise Group, care deține franciza Taco Bell pentru Romania, deschide, joi, cel de-al doilea restaurant din București al lanțului american de fast-food, in urma unei investiții de 350.000 de euro. Potrivit companiei, noul restaurant este amplasat la etajul al doilea al centrului comercial…

- Baneasa Developments a generat din 2005 și pana in prezent un impact de 229 milioane de euro, din care peste 70% dupa criza economica, potrivit unui studiu KPMG, citat de Economica.net.Citeste si: Ponta, lectie DURA pentru USR pe ordonanta Split TVA: 'De la 1 ianuarie, Dumnezeu cu mila...'…

- Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focsani și Teatrul National de Opereta „Ion Dacian” Bucuresti invita vrancenii, astazi, ora 19:00, in Sala mare a Ateneului, sa ia parte la comedia muzicala London – A New Story, un spectacol pentru oamenii veseli, care isi gasesc in fiecare zi motivatia de a iubi.…