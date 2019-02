Stiri pe aceeasi tema

- Americanii s-au strans, ieri, in fața televizoarelor, pentru a urmari cel mai mare spectacol sportiv al țarii. Echipa New England Patriots a caștigat trofeul Super Bowl, dupa un meci jucat cu Los Angeles Rams.

- SUPER BOWL 2019. New England Patriots a caștigat pentru a șasea oara Super Bowl-ul, dupa ce a invins-o in finala pe Los Angeles Rams, scor 13-3. Meciul nu s-a ridicat la nivelul așteptarilor pe care le aveau fanii, fiind unul dintre cele mai defensive din istorie. Reclamele s-au ridicat insa din nou…

- Fanii din intrega lume si-au exprimat dezamagirea fata de concertul oferit de Maroon 5, Travis Scott si Big Boi in pauza Super Bowl 2019, duminica seara, calificandu-l drept un spectacol sub asteptari, noteaza The Independent, potrivit Agerpres. Considerandu-l "prea lung" sau pur si simplu "prost"…

- Show-ul din pauza confruntarii de la Super Bowl, intre New England Patriots și Los Angeles Rams, caștigata de Patriots cu 13-3, a dezamagit aproape pe toata lumea. Pe Twitter au curs comentariile acide legat de cel mai așteptat moment al serii, cand pe scena au urcat Maroon 5 și rapperii Travis Scott…

- SUPER BOWL 2019. New England Patriots caștiga Super Bowl-ul pentru a ȘASEA oara in ultimii 18 ani, dupa un meci extrem de defensiv cu Los Angeles Rams, 13-3. Tom Brady scrie istorie in NFL! Superstarul lui New England și-a condus pentru echipa catre un nou trofeu. Al șaselea pentru Patrios, al șaselea…

- Super Bowl 2019 le va aduce fața in fața pe New England Patriots și Los Angeles Rams. Cel mai așteptat eveniment in sportul de peste ocean va avea loc pe Mercedes-Benz Stadium, din Atlanta, o bijuterie de 1,6 miliarde de dolari. Mercedes-Benz Stadium, din Atlanta (71.000 de locuri), casa celor…

- Super Bowl 2019, cel mai așteptat eveniment in sportul de peste ocean, va avea loc duminica, 3 februarie, pe o arena de 1,6 miliarde de dolari. Mercedes-Benz Stadium, din Atlanta, va gazdui intalnirea care va decide campioana sezonului 2018 al National Football League (NFL).Super Bowl 2019…

- Muzicianul rock ar fi avut o apariție de tip cameo in serialul de desene animate, cantand noul cantec intitulat “Rock the Rock”. In episodul seriei noi din Looney Tunes, care a fost difuzat in Statele Unite in ziua de Craciun, un personaj animat rocker il intreaba pe Bugs Bunny și pe prietenii sai cum…