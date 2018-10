Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al Consiliului General al Municipiului Bucuresti a propus organizarea unui referendum in Capitala, pe 27 ianuarie 2019, referitor la "restrictionarea accesului auto in perimetrul delimitat in interiorul zonei centrale a Municipiului...

- Consilierul municipal ALDE, Tudor Ionescu, propune organizarea unui referendum local, în data de 27 ianuarie 2019, pentru introducerea unei taxe auto de acces în centrul Bucurestiului, precizând ca o problema presanta a Capitalei este traficul si

- Consilierul municipal ALDE, Tudor Ionescu, propune organizarea unui referendum local, in data de 27 ianuarie 2019, pentru introducerea unei taxe auto de acces in centrul Bucurestiului, precizand ca o problema presanta a Capitalei este traficul si poluarea.

- In data de 2 octombrie 2018, reprezentantii Consiliului Economic si Financiar (ECOFIN) din cadrul Consiliului Uniunii Europene s-au reunit si au agreat cateva propuneri de modificare a tratamentului de TVA aplicabil anumitor activitati. Cea mai...

- O batrana din Candești s-a trezit acasa cu mai multe persoane printre care și un consilier local PSD. Aceștia au Post-ul REFERENDUM: Un consilier local a strans buletine pentru urna mobila: „Nu e pentru partid, e pentru biserica!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul de interne, Carmen Dan, a replicat criticilor exprimate de primarul Bucureștiului, Gabriela Firea. Primarul capitalei i-a cerut demisia in cadrul CEX al PSD, iar ministrul spune ca e gata sa faca un pas in spate, cu o singura condiție: demiterea sa sa fie votata in forul care a și numit-o…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a reprosat lui Liviu Dragnea ca nu a luat nici macar cuvântul în timpul CExN al PSD, când i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, moment în care a afirmat ca prima optiune

- Rapper-ul Macanache (30 de ani) a avut parte de o experienta neplacuta in urma cu cateva zile. Artistul a fost ridicat de politie si audiat dupa ce a fost prins lipind afise in centrul Bucurestiului.