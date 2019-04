Suntem vinovați, dar ne tratăm Totul pare sa ia foc zilele acestea: catedrala Notre-Dame din Paris, in Turcia, Erdogan a cerut anularea alegerilor in orașul in care partidul sau a pierdut, in Romania, justiția are arma la tampla. Sfarșitul lumii noastre e aici, sau, mai degraba, sfarșitul speranței. Ne uitam și chiar jucam intr-un film care ne muta creierii, orice […] Articolul Suntem vinovați, dar ne tratam a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

