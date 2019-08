Stiri pe aceeasi tema

- Populatia rezidenta a Romaniei numara 19.405.000 de persoane, la 1 ianuarie 2019, in scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, arata datele provizorii ale Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. La 1 ianuarie 2019, populatia rezidenta din mediul urban a fost de 10.450.000…

- Peste 10,293 milioane de locuitori aveau in 2018 locuintele conectate la sistemele de canalizare, acestia reprezentand 52,7% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 314.155 persoane mai mult decat in anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii. …