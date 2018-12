Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in primele 11 luni din acest an, la 14,16 milioane, in timp ce Lituania si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Firmele de asigurari din Romania au inregistrat un avans de 2,1% al primelor brute subscrise in primele noua luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 7,47 miliarde de lei (1,61 miliarde de euro), in conditiile in care piata asigurarilor ramane orientata spre activitatea de asigurari…

- Inmatricularile de autovehicule comerciale noi au crescut in Romania cu 11,3% dupa primele noua luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 21.682 de unitati, un ritm de peste doua ori mai mare decat media Uniunii Europene (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au scazut cu 23,5% in septembrie, la 1,09 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din România…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au scazut cu 23,5% in septembrie, la 1,09 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate mi...

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2- in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piata auto din Romania…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza AGERPRES…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…