Suntem la un pas sa platim amenzi uriase pentru aerul toxic din Bucuresti. Firea da vina pe ceilalti primari PSD si pe Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Situația de la Primaria Capitalei este una exploziva, dupa ce PSD Sector 5 a decis excluderea din partid a patru consilieri generali, apropiați Gabrielei Firea. Din acest moment incepe un joc al nervilor, in care Liviu Dragnea poate lua o serie de decizii ce vor pune PSD pe un butoi cu pulbere.Citește…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca poarta discutii cu ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pentru a vedea care sunt cele mai bune variante pentru noua taxa auto, existand sanse sa fie evitata introducerea acesteia de la inceputul anului viitor,potrivit Mediafax.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, în cadrul unei emisiuni, ca poarta discutii cu ministrul Mediului pentru a vedea care sunt cele mai bune variante pentru noua taxa auto. Acesta a precizat ca exista sanse sa fie evitata introducerea acesteia de la începutul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca el are toata disponibilitatea de a transfera Centura Capitalei de la Guvern la Primaria Capitalei, dar acest proces se poate realiza doar prin lege organica in Parlament. Șova a explicat ca s-a…

- Romania risca sa fie condamnata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a transpus in legislatia nationala directia privind prevenirea spalarii banilor. Acest lucru s-ar putea intampla chiar in timpul presedintiei semestriale a Romaniei, in conditiile in care, de la intrarea in vigoare…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului Gabriela Firea de a acorda un ajutor de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, elevilor bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani, daca venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Scopul…

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare. In expunerea de motive semnata de primarul Gabriela Firea se arata ca, in Romania, 1,5 la suta dintre elevii…