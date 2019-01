Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anunțat ca patru oameni au murit, in acest sezon, din cauza virusului gripal, precizand ca se asteapta sa existe o circulatie "mai intensa" a virusului, insa nu se poate vorbi despre o epidemie, in prezent. Victimele sunt din Arad, Targu Mures si Galati, relateaza…

- Autoritatile din Barcelona au aplicat masuri speciale de securitate în perioada sarbatorilor, în contextul unui avertisment transmis de Statele Unite privind riscul unui atac terorist, informeaza agentiile Associated Press si Bloomberg.

- Autoritatile guvernamentale au luat masuri suplimentare pentru asigurarea continuitatii serviciilor medicale si de ordine publica in perioada sarbatorilor de iarna, a declarat premierul Viorica Dancila. "Autoritatile guvernamentale au luat masuri suplimentare pentru asigurarea continuitatii…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a anuntat marti suspendarea, pentru sase luni, a trei masuri fiscale care urmau sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2019, printre care se regasea si o taxa pe carburanti care s-a aflat la originea protestelor "vestelor galbene", informeaza Reuters si AFP. "Chiar…

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Bihor au suspiciuni privind aparitia unui nou focar de pesta porcina africana in localitatea Silindru, dupa ce epidemia, prezenta in 29 de focare, fusese lichidata in luna septembrie, transmite corespondentul MEDIAFAX.