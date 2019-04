Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Paște s-a desfașurat cu peripeții pentru cateva zeci de romani stabiliți in Anglia in orașul Wolverhampton, orașel apropiat de Birmingham. Potrivit unui martor cațiva petrecareți au incercat sa intre in biserica. Oamenii pareau sa fie beți. In momentul in care li s-a interzis acest lucru,…

- "In ultimele 24 de ore, la nivel national au fost inregistrate 1.302 interventii, salvatorii fiind solicitati pentru stingerea a 96 de incendii, 1.070 cazuri SMURD (1.062 pentru acordarea primului ajutor medical si 8 misiuni de descarcerare) si 136 situatii pentru inlaturarea efectelor de vreme rea…

- A sosit iarași luminatul praznic al Sfintelor Paști. Veniți sa ne bucuram și sa ne veselim, adresandu-ne unii altora salutul creștinesc: Hristos a inviat! Intampinandu-ne cu acest salut pascal, exprimam adevarul fundamental al credinței noastre in Hristos, Biruitorul morții și Stapanul vieții. In Sfanta…

- Patru copii aflati in asistenta maternala vor primi Taina Sfantului Botez in Biserica "Sfanta Cuvioasa Paraschevaldquo; din comuna Cumpana. Evenimentul va avea loc in sambata Floriilor, numita si "Mosii de Florii" sau "Lazarul", inaintea praznuirii sfintei sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim. Botezul…

- „Preotul paroh numit la Parohia Valea Adanca III, cu norma intreaga si contributie de la bugetul de stat, va sluji provizoriu in biserica veche de cimitir a Parohiei «Sf. Nicolae» - Valea Adanca I, incepand cu data de 1 iunie 2019, data la care parintele paroh al Parohiei «Sf. Nicolae» - Valea Adanca…

- Sambata trecuta, Betty Stoian și Catalin Vișanescu și-au creștinat micuțul baiețel, pe Matthias Ștefan și evenimentul a fost cum nu se putea mai frumos și mai interesant. Cei doi proaspeți parinți de-abia acum au facut publice imaginile din biserica!

- Postul Paștelui este considerat cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Cand incepe Postul Paștelui in 2019 Postul Paștelui sau Postul Mare incepe in acest an luni, 11 martie. Paștele ortodox va fi sarbatorit de credincioși pe 28 aprilie. Ce nu ai voie sa faci…

- Politia a retinut pe 28 ianuarie un barbat in varsta de 37 de ani, banuit ca a dat aceasta spargere, dar si de alte infractiuni de furt de pe raza Sectorului 2. Preotul paroh al respectivei biserici a facut plangere, iar politia a dat de urma presupusului infractor. Oamenii legii au explicat cum a procedat…