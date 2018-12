Suntem de acord cu totii ca Ploiestiul n-a fost niciodata mai urat si mai jegos? Munti de gunoaie zac acoperite de zapada, langa ghene

Stiri pe aceeasi tema

- Ghene pline pana la refuz, tomberoane, mizerie de nedescris. Este noua imagine a orasului Ploiesti, afectat de grevele repetate ale lucratorilor de la salubritate. Primaria vrea sa rezilieze contractul cu firma lor.

- Primarul Botosaniului, Catalin Flutur, a anuntat, luni, ca strazile municipiului ar putea ramane acoperite cu zapada si gheata, ca urmare a faptului ca societatea comerciala Urban Serv SA, cea care a castigat licitatia pentru deszapezire, nu are stocuri de material antiderapant. El a declarat, intr-o…

- DN1, de la Sinaia spre Predeal si DN1 A de la Maneciu spre limita cu judetul Brasov este acoperit cu un strat de zapada, anunta Biroul de Presa al Politiei Prahova. Judetul Prahova se afla sub cod galben de ninsori pana luni la ora 22.00.

- Procurorii satmareni ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa renunte la revocarea din functia de Procuror General al Romaniei a lui Augustin Lazar. Decizia a fost luata astazi, 26 octombrie, la Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare. „Procurorii…

- Varfurile Curcubata Mare și Petreasa din Munții Apuseni, dar și zonele din jur au fost acoperite de zapada ca urmare a ninsorii de miercuri, 24 octombrie. Temperaturile au ajuns la -1 grad Celsius. Va fi și mai frig spre seara și miercuri spre joi noaptea cant mercurul termometrelor va cobori pana la…

- Polițiștii rutieri atrag atenția conducatorilor auto asupra necesitații adaptarii comportamentului rutier la condițiile meteo specifice acestei perioade calendaristice. In zilele de toamna, problema meteorologica ce pune des in dificultate conducatorii auto este ceața. In acest context, pentru prevenirea…

