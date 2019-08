Suntem mai aproape de a avea un vaccin impotriva clamidiei, mulțumita cercetatorilor de la Imperial College London și de la Statens Serum Institut din Copenhaga. Oamenii de știința au testat doua formulari de vaccin pe un eșantion de 15 femei cu varste cuprinse intre 19 și 45 de ani. Un alt grup, format din cinci femei, a primit un vaccin placebo. Toate participantele au primit trei injecții in braț pe o perioada de patru luni, iar in saptamanile de dupa au trebuit sa foloseasca un spray nazal special in doua doze separate. Aceasta prima faza a testarii s-a dovedit sa aiba succes, așa ca cercetatorii…