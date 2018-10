Stiri pe aceeasi tema

- Constanța nu are apa calda de mai bine de o saptamana, din cauza datoriilor istorice ale regiei de termoficare. Electrocentrale Constanța a sistat furnizarea apei calde, astfel ca RADET s-a aflat in imposibilitatea de a asigura apa calda la robinetele constanțenilor. Despre caldura din calorifere, nici…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, spune ca persoanele care nu vor respecta ordinea si curatenia in oras si in statiunea Mamaia vor fi amendate de Politia Locala. "Imaginea orasului este cartea de vizita a fiecaruia dintre noi, asa ca politistii locali din cadrul Primariei vin in sprijinul cetatenilor…

- Vineri, in Sala Ion I.C. Bratianu a Primariei municipiului Aiud, a avut loc conferința de deschidere a proiectului „Performanța și eficiența in administrație prin implementarea unui management competitiv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativa…

- Vineri, 13 iulie, in Sala Ion I.C. Bratianu a Primariei municipiului Aiud a avut loc conferința de deschidere a proiectului „Performanța și eficiența in administrație prin implementarea unui management competitiv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate…

- Nu mai putin de 24 de elevi inscrisi la Centrul de Pregatire pentru Performanta in Robotica al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu” au fost premiati, miercuri, de catre edilul sectorului 1, la sediul Primariei. Dan Tudorache i-a recompensat pe copii pentru rezultatele pe care le-au obtinut luna trecuta,…

- „In exercitarea mandatului de primar (2012 – 2016) a emis o dispoziție privind numirea soției sale in funcția de manager de proiect in cadrul unui proiect implementat de Primaria Vașcau, care a produs un folos material pentru soția sa (in baza acestei dispoziții, soția persoanei evaluate a incasat…

- În municipiul Cluj-Napoca funcționeaza 2 noi aparate de colectare a deșeurilor reciclabile - stații "Sigurec Public", care asigura colectarea selectiva automata a variate tipuri de deșeuri și ofera recompensa celor care le utilizeaza.Astfel, conform reprezentanților Primariei, prin…