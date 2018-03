Suntem campioni: Romania pe primul loc, in NATO, la alocari bugetare pentru inzestrare. Cat s-a alocat. Pe ce s-au cheltuit banii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale saluta raportul anual al Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, facut public ieri, 15 martie, la sediul Aliantei. Conform documentului, cheltuielile Romaniei in ceea ce priveste bugetul apararii au crescut semnificativ in 2017, apropiindu-se de pragul de 2 la suta…

- Conform documentului, cheltuielile Romaniei in ceea ce priveste bugetul apararii au crescut semnificativ in 2017, apropiindu-se de pragul de 2 la suta din Produsul Intern Brut. Procentul cheltuit pentru inzestrare situeaza tara noastra pe primul loc in cadrul Aliantei, cu 33 la suta. Tot pe primul loc,…

- Ministrul Mihai Fifor a afirmat marti ca acesta este al doilea an in care Romania aloca 2 din PIB pentru Aparare, iar in 2017, din aceasta suma, aproximativ 40 s au cheltuit pentru inzestrarea Armatei, informeaza Agerpres.ro. Romania se afla in al doilea an consecutiv in care are alocat procentul de…

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca "trebuie schimbata paradigma" in materie de investitii, astfel incat lucrarile sa fie efectuate in scurt timp si sa fie achitate ulterior pe termen lung, nu pe bucati, cu plata pe termen lung. "Schimbam paradigma" "Dupa…

- BUCUREȘTI, 7 mart — Sputnik, Daniel Nistor. Economia României a crescut în 2017 cu 7,0% comparativ cu anul precedent, informeaza un comunicat publicat miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Produsul Intern Brut (PIB) — date ajustate sezonier —…

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti, ca inculpații din România au devenit mult mai specializați. ”Atunci când vorbim de indisponibilizarea bunurilor, nu ne-am limitat la cele din România. Am observat tendinta extrem…

- Un primar dintr-o comuna din Vaslui a initiat un proiect prin care toti studentii din sat care obtin rezultate bune la invatatura primesc o bursa de merit sustinuta din fondurile publice ale comunei. Corneliu Stinga (33 ani) se afla la primul mandat de primar, fiind ales edil al comunei Vetrisoaia la…

- Reconstrucția Romaniei nu a decurs tocmai așa cum credeau cei care ne-au ajutat. Ba din contra, Ceaușescu a profitat de aceasta tragedie pentru a se echipa industrial, in detrimentul reconstruirii de locuințe, pe banii țarilor care ne-au ajutat. SUA a fost unul dintre aceste state care au pus la bataie…

- Angajatii primariei localitatii argesene Bascov ar fi cheltuit aproape un miliard de lei vechi pentru sms-uri date de pe telefoanele de serviciu ca sa sustina ansamblul local "Doina Bascovului" intr-o competitie tv, spune purtatorul de cuvant al PNL Arges, Gelu Tofan.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, astazi, la Bistrița, ca 6.400 de posturi au fost deblocate în Armata Româna, în urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Urmeaza sa fie angajați și 400 de medici și 50 de psihologi. Mihai Fifor a spus, într-o conferința de…

- In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia din 2016, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina derulare, intr-un exemplu clar de solidaritate și integrare. Baza din județul Constanța gazduiește activitați comune de instruire ale marinarilor militari romani și americani,…

- Comisia Europeana urmareste atent si cu mare interes ceea ce se intampla in Romania. A spus-o presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila. Oficialul european a precizat si ca nu este in mod deosebit ingrijorat in privinta Romaniei, dar nu s-a putut abtine…

- O informatie postata pe pagina de internet a politiei din Ungaria seamana cu stire de pe Times News Roman, insa este cat se poate de serioasa. Un barbat din Romania si-a uitat sotia intr-o parcare de langa Szeged, citeaza agentia MTI.

- Cel mai relevant indicator de performanta economica in acest an trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, se arata intr-o analiza a Camerei de…

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a intalnit vineri, 9 februarie, cu o delegație a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), condusa de președintele acesteia, Marius Deaconu. Cu acest prilej, au fost abordate subiecte de actualitate privind facilitațile acordate…

- Simona Halep a castigat din tenis peste 20 de milioane de dolari, motiv pentru care a decis sa se implice financiar in ajutorarea copiilor care vor sa practice “sportul alb”. Aceasta spera ca Romania sa aiba, in viitorul apropiat, un nou lider mondial. A

- Conform unui nou studiu ING International Survey - Economii 2018, in Europa, 53% dintre cupluri spun ca isi pun banii la comun, insa pentru cuplurile din Romania practica este mult mai intalnita, la 71% dintre respondenti, se arata intr-un comunicat transmis joi de institutia financiara.

- Ziarul Libertatea va arata cum se recicleaza deseurile din sticla, plastic si hartie in prezent si cati bani se pot castiga din aceasta industrie care transforma gunoiul in bogatie. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul sa recicleze mare parte din deseurile produse.…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei ar fi crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase cresteri de 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018.Citeste…

- BERBEC Este o perioada numai buna pentru a incerca sa te perfectionezi si pentru a invata lucruri noi. Primesti o multime de sanse pentru a te inscrie la cursuri care te pot ajuta pe viitor in cariera. Cu toate ca situatia ta financiara va ramane neschimbata in viitorul apropiat, asta…

- Prezenta constanta din ultimul an a fortelor militare ale NATO in Romania este un mesaj puternic din partea Aliantei ca Marea Neagra ”va ramane o mare libera”, spune ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell.

- Romania a atras 2 miliarde euro de pe piețele externe printr-o emisiune de euroobligațiuni in doua tranșe, cu maturitați de 12 ani și 20 ani, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe Publice (MFP). MFP a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu omologul din Georgia, Levan Izoria, aflat in vizita oficiala in Romania. Agenda de discutii a fost axata pe aspecte de interes reciproc privind cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al…

- Stiți pe dce cheltuieli a avut Primaria București in 2017? Peste șase miliarde lei! Dar in 2016? Alte 4.5 miliarde lei! Dar Primaria Sector 1 Bucuresti? Sau Primaria Sectorului 2? Sau Primaria Sectorului...

- Citeste si: Banii aduc fericirea: familiile din nordul Bucurestiului cumpara vacante de doua ori mai scumpe decat cele din restul tarii Unde sta Romania pe harta europeana a turismului. Strainii au petrecut 5 milioane de nopti in Romania in 2017, in timp ce in Bulgaria au petrecut 17 milioane de nopti,…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata…

- NATO a declarat joi ca Turcia, care a lansat o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde acuzate de 'terorism', are 'dreptul sa se apere', dar 'intr-o maniera proportionala si masurata', informeaza AFP.'Turcia este una din tarile NATO care a suferit cel mai mult de pe urma terorismului.…

- Este vorba de MILIOANE de EURO! Se pregateste de PLECARE? Daca se dovedeste ce spun sursele….! Baiatul lui Dragnea scoate conturile firmelor milioane de euro și se pregatește sa plece din Romania! Banii sunt transferați, pe persoana fizica, in strainatate! Ștefan Valentin Dragnea, baiatul lui Dragnea,…

- Vom face referire, sa spunem, la turism, unul dintre acele sectoare care s-a infruptat si se infrupta copios din banii europeni. Mai peste tot gasesti cate un Drum al Vinului, al Coniacului, al Tescovinei, al …, in orice caz, un drum care ofera accesul la proverbiala gainusa cu oua de aur. Peste tot…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- Exista un loc in Masivul Piatra Mare care te intampina cu peisaje spectaculoase, trasee de o frumusețe nebanuita și natura in starea ei pura. La Tamina, trecatorii nu știu ce sa admire mai intai: cascadele, padurile verzi sau priveliștea care iți taie respirația. Tamina, aflata la o altitudine de 1.100…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat, in exclusivitate, ce a facut Constantin Budescu cu banii de la FCSB. ”Magicianul” lui Gigi Becali a platit 450.000 E pentru o super-vila in Ploiesti, cu finisaje de top si design modern. Luxul este opulent, iar aparatura si mobilierul sunt de ultima generatie.…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Teatrul Excelsior i-a costat pe bucuresteni, conform unei anchete realizate de platforma recorder.ro, aproape 570.000 de lei, iar jurnalistii care au cercetat subiectul spun ca din componenta actorilor care se deplaseaza in turneu in tara nu fac parte angajatii teatrului, ci colaboratori externi. Mai…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare de dobanda din ultimii zece ani, scrie Bloomberg, citata de Agerpres.ro . Opt dintre cei 13 economisti consultați de Bloomberg se asteapta ca BNR sa mentina dobanda-cheie la nivelul record scazut de 1,75% in cadrul ședinței din 8 ianuarie.…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata Agerpres de misiunea diplomatica. „Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim…

- Indiferent cat de mult sau nu crezi in ceea ce spun astrologii sau numerologii cu siguranța ai și tu anumite superstiții sau cel puțin ai auzit de ele. Am stat și am vorbit cu unii dintre cei mai cunoscuți astrologi, numerologi și bioenergeticieni din Romania pentru a va prezenta o lista de…

- Gica Craioveanu, o legenda a Craiovei, este de parere ca oltenii pot caștiga titlul in Liga 1 și considera ca echipa antrenata de Devis Mangia are cel mai bun trio de atac din Liga 1. Craioveanu i-a laudat pe fanii echipei, veniți in numar foarte mare la meciuri de cand a fost inaugurat noul stadion…

- Vasile Calofir este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din Romania, fiind prezent atat in piese de teatru, filme, spectacole, cat și reclame. Invitat in studioul Libertatea, Vasile ne-a povestit ca a fost un tanar care a cunoscut lipsurile vieții, lipsuri care nu i-au lasat insa nicio frustrare.…

- Angajații Fiscului vor putea fi premiați din banii colectați din amenzi și prejudiciile recuperate, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența al Ministerului Finanțelor, citat de catre Pro TV . Mai exact, funcționarii Fiscului vor putea incasa 15% din totalul amenzilor sau sumelor recuperate din…

- Catalin Ivan a numit inițiativa legislativa drept o "ticaloșie". "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura ticalosie, si de ce acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. Daca PSD nu ia masuri urgente fata de initiatori, atunci va…

- Intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, Romania se afla in acest an pe locul 2, dupa Mexic, din 20 de tari analizate, in functie de procentul alocat per gospodarie (31,9%), adica circa 280 de euro, arata Constantin Magdalina, expert, Tendinte si Tehnologii Emergente. Potrivit sondajului,…

- CEC Bank este singura banca de top ramasa in portofoliul statului și pana de curand a fost condusa de bancherul Radu Ghețea, care incasa lunar un salariu de 27.000 de euro brut. Acesta a fost insa inlocuit de Dan Sandu, decizie intens contestata de unii și de alții. In acest context, in care mai marii…

- Bugetul alocat sistemului de invațamant in anul 2018 risca sa fie de cca. 3,5% din produsul intern brut, deși legea prevede ca acesta nu trebuie sa fie mai mic de 6% din PIB, atrag atenția reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Invațamant. ”Sistemul de invatamant din Romania va primi in anul…