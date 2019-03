Suntem CAMPIONI la votat autostrăzi în Parlament! Vot dupa vot pentru autostrazi, miercuri, in Senat. Trei legi au fost adoptate pentru trei autostrazi, pe langa Autostrada Unirii A8, votata in premiera in toamna anului trecut fara ca pana acum sa se și intample ceva in acest sens. Cele trei proiecte de legi au nevoie și de votul deputaților, Senatul fiind prima camera sesizata. Urmeaza ca cele trei proiecte sa fie dezbatute in comisiile Camerei Deputaților, apoi la vot final in plen. Ultimul pas este trimiterea spre promulgare, președintelui Klaus Iohannis. Pentru Autostrada București-Brașov termenul de execuție este de trei ani de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

