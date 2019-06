Sunt speriata iubire – Sunt speriata iubire… – De ce? – Pentru ca intr-o zi tu vei iubi pe cineva mai mult decat pe mine. – Prea tarziu, iubesc deja si arata la fel ca tine. – Ohh DAAAAAAAAAAAAAAA, fetita noastra, e asa dragalasa de asta o iubesti mai mult. – Nu, sora ta geamana. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E frumos, sarmant si a fost si cea mai controversata ispita de la "Insula Iubirii". Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Cristi ne-a dezvaluit povestea sa de viața, fara secrete.

- "Trebuie sa ii vedem pe cei saraci ca pe fratii nostri." Este mesajul de suflet al Papei, in numele celor peste patru milioane de romani care traiesc uitati intr-o saracie cumplita. Ca o lectie de iubire pentru cei care uneori ii discrimineaza, Papa Francisc va merge intr-o comunitate de romi din Blaj.

- USR și PLUS au facut alianța electorala pentru alegerile europarlamentare, in speranța ca cele doua partide care se bat pe același electorat nu se vor canibaliza.Citește și: Radu Mazare: Am obosit sa lupt. Dupa pedeapsa ma voi intoarce in Madagascar Nascuta cu mari dificultați și proteste…

- O luna curata si stralucitoare, plina de emotia innoirii. Natura nu mai incape de atata verde! Miroase a soare, a iarba, a bucurie, totul renaste: lumina și sufletul omenesc. Simbolul renasterii si biruintei este peste tot indemnandu-ne sa folosim la maximum energia primaverii, sa o transformam in…

- Stransese, la capatul unei cariere de peste 40 de ani, colectia impresionanta pentru care a imbracat, pe rand sau, uneori, chiar in acelasi timp, cu o abilitate neobisnuita, ținutele de regizor, scenarist, actor [1] . Consemnarea de fața este in stare sa trezeasca (doar) sentimente nobile, sa ne pregateasca…

- Adela Popescu a devenit pentru a doua oara mama in urma cu patru luni. De curand, ea a postat un nou articol pe blogul sau, in care le povestește admiratorilor ei despre experiența avuta cu Andrei. Prezentatoarea de televiziune a marturisit ca dupa trei luni de la nașterea micuțului Andrei a sunat speriata…

- Multi parinti isi transfera frustrarile asupra propriilor copii, fara sa stie ca, in acest mod, ii vor afecta mental si emotional pe termen lung. La maturitate, multi dintre acesti copii fac acelasi lucru cu propriii copii, perpetuand inconstient relatia abuziva intre parinte si copil.