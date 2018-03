Sunt peste 1.000 de farmacii in Bucuresti. Doar 22 au program non-stop

Stiri pe aceeasi tema

- La 34 de ani coordoneaza cea mai mare companie aeriana din Europa, Turkish Airlines, cu 50.000 de angajați, care opereaza zboruri in toata lumea, ajutand calatorii sa ajunga in condiții confortabile in Europa, Asia, Africa, America. Muhammed Fatih Durmaz este vicepreședintele Turkish Airlines și și-a…

- Telekom aduce in Romania Telekom Electronic Beats (TEB), un proiect de muzica electronica. Acesta va demara in 13-14 aprilie, cu o serie de concerte in Control Club, Bucuresti, unde TEB prezinta nume din muzica electronica internationala precum: DJ-ul si compozitorul de muzica electronica din Anglia…

- RangeVision, o companie ceha specializata in productia de scannere 3D cu lumina structurata si software de scanare 3D, a sustinut in Romania, la inceputul lunii martie, un training pentru echipamentele din portofoliu. Specialistii RangeVision au venit in Romania pentru a sustine un training…

- Telekom aduce in Romania Telekom Electronic Beats (TEB), unul dintre cele mai expresive și mai dinamice proiecte de muzica electronica din Europa, și da beat-ul celor mai tari petreceri din oraș. Proiectul va demara in 13-14 aprilie, cu o serie de concerte in Control Club, București, unde TEB prezinta…

- In Romania, transplantul este posibil la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti, insa doar in cazul copiilor cu varsta de minimum un an sau care cantaresc 10 kilograme, el avand 6,7 kilograme. Copilul ar putea fi salvat chiar de mama sa, care poate sa ii doneze o bucata din ficatul sau, in urma investigatiilor…

- Oprișan, despre protestatarii veniți la Congresul PSD: ”Ne facem de ras in lume” . In momentul in care a sosit la Congresul PSD, șeful Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a declarat ca ”ne facem de ras in lume” din cauza protestatarilor anti-PSD, prezenți și ei in fața Salii Palatului din…

- Conducerea Registrului Auto Roman se gandește sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta dupa ce Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana, scrie capital.ro. Cauza este numarul mare al accidentelor cu victime in care sunt implicate aceste autovehicule. Citeste si Victor Negrescu…

- Liceenii din Cluj vor face experimente științifice platite de BASF Concernul german BASF va lansa in trei orașe din Romania – Cluj-Napoca, București, Iași – un program științific destinat elevilor. Chemgeneration se va desfașura in perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii din țara. Scopul…

- Turcii dau navala in Cluj pe calea aerului. Ce condiții vor oferi la Istanbul VIDEO Unul dintre liderii aerieni ai globului, Turkish Airlines, vrea sa iși aduca avioanele de mare capacitate la Cluj, dupa introducerea zborurilor de linie spre Turcia. Negocierile sunt in curs de derulare, confom informațiilor…

- Pentru urmatorii 5 ani, Statul Roman a pus la cale o schema de ajutor de stat pentru subvenționarea transportului feroviar intermodal de tip RO – LA. Este vorba despre transportul autocamioanelor pe calea ferata, subdezvoltat in Romania, din cauza deficiențelor rețelei feroviare ce necesita investiții…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti…

- Jumatate din locuintele din Romania sunt incalzite cu lemne. Din cauza faptului ca prețul lemnului s-a scumpit in ultimele 12 luni, proprietarii de case nu mai au acces la acest tip de combustibil, chiar daca unii dintre ei sunt posesori de paduri. Printr-un joc perfid al legislației, Romsilva a fost…

- "Dupa unele estimari, 23.000 de decese au loc anual in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule. Peste 1.800 de morti premature sunt atribuite poluarii cu bioxid de azot. Aceste morti premature au loc in fiecare an si este important sa lucram pentru a combate aceasta problema", a afirmat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Digi 24 ca epidemia de rujeola a produs ingrijorare si ca va continua discutiile cu directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in aceasta seara. 'Eu in seara aceasta continui discutiile cu doamna Jakab, directoarea regionala…

- Tradiții nipone la Muzeul Etnografic al Transilvaniei FOTO Peste 200 de persoane au participat la vernisajul expoziției Tradiții Nipone de la Muzeul Etnografic, cea mai mare expoziție de obiecte japoneze prezentata pana acum publicului clujean. În deschidere, s-au adresat publicului Ioan…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola in Romania, de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, dintre care doua s-au inregistrat in judetul Brașov. Potrivit statisticilor,…

- Pe pagina de Facebook a ambasadei Japoniei, ultima postare este un video in care ambasadorul nipon vorbește in limba romana, dupa doar doua luni de studiu. Imediat sub ea, curg mesajele romanilor rușinați de pațania premierului Shinzo Abe, venit pentru o intalnire cu premierul Romanei si transformat…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitatii infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana. Pentru ca sunt convinsi ca este crucial ca nou-nascutii prematuri sa aiba sansa de a veni pe lume intr-o maternitate dotata cu aparatura medicala…

- Costurile de finantare ale Romaniei si Ungariei au crescut, in vreme ce ale altor tari central europene au ramas stabile, in ultima saptamana - cu mentiunea ca Romania are, oricum, randamente duble fata de Ungaria. Perspectivele pentru Bucuresti se anunta, insa, si mai defavorabile.…

- Gigantul francez Veolia spune ca in urmatoarele decenii schimbarile demografice, sociale, urbane si de nutritie vor adu­ce modificari semnificative in modul in care vor fi folosite si valorizate resursele, respectiv modul de obtinere si pretul lor. „Pana in 2040, populatia lumii va creste…

- Bolile neurologice afecteaza tot mai mulți copii, spun medicii. In Romania avem puțini specialiști in neurologie pediatrica. Medicii tineri aleg adesea calea strainatații. In Oltenia exista doar trei neurologi pediatri. Pentru ca in regiunea noastra nu este nici un Spital ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin. "N-am senzatia (ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, n.red.),…

- Guvernele de la București și Budapesta au cazut de acord în privința introducerii unui tren de mare viteza între Cluj și Budapesta. ”Guvernul Ungariei a aprobat o finantare în valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile EY din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- Octav Ginghina este medic primar chirurgie generala la Spitalul Clinic "Sf. Ioan" si sef de lucrari la UMF “Carol Davila” Bucuresti, avand o supraspecializare in chirurgia oncologica si endocrina in cadrul Spitalui Universitar din Anvers, Belgia. El afirma ca in stadiile incipiente putine…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, isi incepe activitatea. Cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovatiei romanesti, Techcelerator este primul accelerator din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Forumul Democrat al Germanilor din Romania, condus la acea data de Klaus Iohannis, a solicitat unei judecatorii din Sibiu sa-i fie recunoscuta calitatea de succesor al Grupului Etnic German, care fusese scos in afara legii și desfințat, constatandu-se ca a fost o organizație…

- A fost lansat un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, Techcelerator, cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca. Pentru inceput, 15-20 de firme vor putea primi finantari de 25.000 euro si o a doua runda de 75.000 euro. Vezi cine se poate inscrie in acceleratorul…

- Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro. Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale. Astfel, acesta a devenit responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari…

- Chiar daca muzica nu este un scop in sine, ea este, cred eu, o cale privilegiata, o scara de lumina care ne permite sa accedem la adevaratele valori ale vieții, acelea care il fac pe om demn de Dumnezeu. Elizabeth Sombart De la Carnegie Hall din New York la Theatre des Champs-Elysees din Paris, Elizabeth…

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, și-a încheiat marți voiajul în Europa de Est. Timp de cinci zile, acesta a vizitat șase state. Turneul a finalizat cu un incident neplacut pentru delegația japoneza în România, unde prim-ministrul…

- Mai multi copii de grupa mica de la Gradinita cu Program normal din Bucsani, judetul Dambovita, sunt suspectati de tuberculoza, dupa ce la sfarsitul anului trecut educatoarea lor a fost diagnosticata cu aceasta boala si internata intr-un sanatoriu de boli pulmonare, transmite News.ro . Doi dopii sunt…

- Este doliu in baschetul romanesc. A murit Lonciu Davidescu. FR de Baschet a anunțat trecerea in neființa a celui care a fost profesor și antrenor. Nascut in 1931, in Bacau, Lonciu Davidescu s-a mutat la numai 14 ani in București, impreuna cu parinții, imediat dupa incetarea celui de-al doilea…

- McDonald`s s-a clasat pe primul loc in topul Franchise 500, un top al profitabilitatii si popularitatii francizelor pe plan mondial, realizat de publicatia Entrepreneur. Lantul de restaurante Mc Donald`s a fost fondat in anul 1955. Ray Kroc, un om de vanzari care se ocupa cu distributia…

- Cum un necaz nu vine niciodata singur, actorul trece din nou prin momente grele. O noua lovitura pentru Alexandru Arșinel vine chiar de la cunoscutele farmacii pentru care acesta a facut reclame, alaturi de Stela Popescu, in ultimii noua ani. Problemele par sa nu-l ocoleasca pe actor in ultima perioada.…

- Locuitorii Sectorului 6 pot transmite si online actele necesare reinnoirii contractului de inchiriere a locului de parcare de resedinta Serviciul Parcari din cadrul Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 efectueaza, in aceasta perioada, prima inventariere din ultimii ani a locurilor…

- Endava, companie de servicii IT cu 4.000 de angajati, din care peste jumatate in tara, a anuntat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezenta puternica in America Latina. In Romania, in cursul anului trecut, Endava a inregistrat o crestere de 28%, ajungand la peste…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul "Victor Babeș" din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino, scrie rtv.net.

- Polițiștii din București au anunțat ca l-au prins pe pedofilul care a a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei. Culmea, polițiștii trimiteau poze cu… colegul lor de la Brigada Rutiera, cerand oamenilor sa-l recunoasca pe ticalos. Poliția are program de recunoaștere faciala a persoanelor și…

- Simona Halep, cea mai buna jucatoare a lumii, a disputat primul meci din 2018 intr-un echipament mai putin obisnuit. Simona a purtat o rochie simpla, neinscriptionata cu logo-uri, iar sportiva a explicat motivul din spatele acestei decizii. Halep nu a jucat nici in echipament…

- Farmacia Dona 85, din stația de autobuz de la spital, și Farmacia Arena (Dornafarm), amplasata in apropierea Spitalului Județean Suceava, vor fi la dispoziția clienților in noaptea dintre ani, ambele avand program non-stop.De asemenea, alte trei farmacii din municipiul Suceava au program in aceste ...

- Analizele de specialitate arata ca vor aparea noi afaceri, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, inclusiv inițiative romanești. Accesul rapid, organizarea eficienta si convenabila, precum si utilizarea resurselor existente constituie principalele avantaje ale afacerilor din…

- Inainte sa plece la Antipozi, unde vor incepe sezonul 2018 pe hard, Monica Niculescu și Irina Begu au efectuat un antrenament demonstrativ alaturi de colegii lor de la CSM București, campionii naționali la tenis in scaun rulant: Ionuț Filișan și Mihai Gaița. "A fost o provocare interesanta, nu este…

- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) a organizat in data de 20 decembrie 2017 conferinta de presa ocazionata de finalizarea proiectului 'Asigurarea mobilitatii pentru persoane cu dizabilitati in Romania si Europa'. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a facilita…

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat sambata ca un nou cutremur a avut loc in zona Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 13:09:42, la o adancime de 95.3km. Cutremurul a fost de 2.6 pe Scara Richter. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28…

- ANAF verifica averea lui Sebastian Ghița din perioada 2011-2014. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca va incepe verificarea situației fiscale dintr-o perioada de patru ani, din 2011 pana in 2014. „Aceasta adresa poate fi consultata de titular la sediul organului fiscal emitent,…

- In preajma Revoluției, Nicolae Ceaușescu izolase Romania atat de Vest, cat și de blocul estic al statelor comuniste care experimentau reformele (perestroika) impuse de Mihail Gorbaciov, liderul URSS. Nicolae Ceaușescu a respins aceste reforme care, alaturi de alți factori, aveau sa prabușeasca…