Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios a abandonat in turul secund de la Roma, in timpul meciului cu Casper Ruud. Jucatorul australian s-a infuriat dupa ce a primit un game penalizare și a avut un comportament nepermis pe terenul de joc. Jucatorul de 24 de ani și numar 34 ATP a abandonat in turul secund de la Roma, in setul…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep o infrunta astazi in turul secund al turneului de la Roma pe jucatoarea ceha Marketa Vondrousova. Partida fusese programata initial pentru ziua de miercuri, dar din cauza ploii a fost reprogramata astazi. Daca se va impune in aceasta partida Simona HAlep va mai…

- Fara îndoiala, eliminarea Elinei Svitolina a fost cea mai mare surpriza a zilei de la Roma, campioana ultimelor doua ediții fiind depașita de Viktoria Azarenka. Lucrurile nu au stat mai bine nici pentru alte favorite: Aryna Sabalenka și Caroline Wozniacki au plecat și ele devreme din turneul Premier…

- Ultima repetiție importanta inainte de Roland Garros (26 mai - 9 iunie) se ține, și in acest an, la Internaționalele de tenis ale Italiei. ACTUALIZARE 12 mai. Calificari - turul 2 Feminin Irina Begu - Monica Puig (10) 6-2, 6-4 ACTUALIZARE 11 mai. Calificari - turul 1 Feminin Daria Gavrilova (6) -…

- Ultima repetiție importanta inainte de Roland Garros se ține, și in acest an, la Internaționalele de tenis ale Italiei. Calificari - turul 1 Feminin Daria Gavrilova (6) - Irina-Camelia Begu 6-7 (1), 6-2, 2-6 In turul doi al calificarilor, ultimul, cu Monica Puig, campioana olimpica de la Rio de Janeiro…

- Parcursul sub așteptari al Simonei Halep de la Indian Wells - eliminata in turul III de Marketa Vondrousova, 61 WTA - ii poate cauza romancei o cadere semnificativa in clasamentul WTA. Elina Svitolina și Angelique Kerber sunt jucatoarele care o pot devansa pe Halep. Intr-un clasament virtual, Simona…

- Japoneza Naomi Osaka, liderul mondial din circuitul feminin, s-a calificat, marți dimineața, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, trecand in doua seturi de Danielle Collins (25 WTA), scor 6-4, 6-2, informeaza Mediafax.Citește și: Simona Halep joaca marți dupa ora 21:30 cu…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) și-a aflat adversara din optimi de la Indian Wells. O va infrunta pe cehoaica de 19 ani Marketa Vondrousova (61 WTA), care a trecut in trei seturi de Jelena Ostapenko (21 de ani, 22 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-4. Partida dintre Halep și Vondrousova va avea loc marți seara,…