Sunt necesare schimbări ''fără precedent" pentru limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius (ONU) Sunt necesare schimbari ''fara precedent" in modul de functionare a societatii pentru limitarea incalzirii globale la 1,5 grade Celsius, sub limita convenita, in caz contrar existand riscul inmultirii valurilor de caldura, a furtunilor care provoaca inundatii sau a secetei din anumite regiuni, se arata luni intr-un raport ONU, potrivit Reuters. Mentinerea cresterii temperaturii globale la limita de 1,5 grade Celsius si nu la tinta de 2 grade Celsius convenita prin Acordul de la Paris din 2015 "ar avea beneficii clare asupra populatiei si ecosistemelor naturale", a aratat luni Grupul interguvernamental… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

