SUNT LA DATORIE! Pentru Sarbatori Pascale in siguranta peste 180 de politisti buzoieni vor fi zilnic in strada. Citeste aici sfaturile angajatilor MAI

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a transmis un comunicat in care a numit Paștele „Sarbatoarea Nasterii Domnului”, pe care romanii o sarbatoresc de Craciun. Ce e drept, MAI a transmis apoi o erata in care, in textul comunicatului se menționeaza clar ca este vorba de sarbatorile de Paște. Totodata, sunt recomandari…

- Inspectoratul de Poliie Judeean Brila va fi la datorie pentru ca cetenii s se bucure în linite i siguran de Sfintele Srbtori de Pati de cult Ortodox.Peste 200 de poliiti vor fi în strad i vor aciona pentru prevenirea evenimentelor neplcute protejarea drepturilor i libertilor cetenilor prec...

- Polițiștii vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in siguranța de Sfintele Sarbatori de Paști de cult Ortodox. Toți trebuie sa fim atenți, conștienți și responsabili, pentru ca nimic sa nu ne strice liniștea. Este perioada cumparaturilor și a pregatirilor de sarbatori. Furturile…

- Politisti, pompieri si jandarmi actioneaza pentru punerea in aplicare a Planului general de masuri pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica premergator si pe timpul sarbatorilor Pascale, aprobat de ministrul afacerilor interne, Carmen DAN. Acestia sunt zilnic in teren in aceasta perioada…

- Plimbare plina de adrenalina pentru doi indragostiti din Resita. Un tanar de 19 ani si iubita lui au ajuns la spital dupa ce au zburat la propriu cu masina in urma unui accident spectaculos. Politistii au anuntat ca la volan se afla un tanar de 19 ani care conducea un autoturism pe pasajul superior…

- In aceasta saptamana, odata cu sfarsitul vacantei de iarna, ofiterii specialisti din cadrul Serviciului Rutier si Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au dat startul activitatilor preventive in unitatile de invatamant, atat in mediul urban, cat si in mediul rural.

- Ieri, 10 ianuarie a.c., politistii bistriteni au actionat atat pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, cat si pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Politistii au asigurat interventia la 44 de evenimente, din care 41 sesizate prin SNUAU 112. Cu…

- 14 permise retinute pentru nerespectarea regimului legal de viteza și 3 permise retinute pentru alte abateri in trafic. In cadrul actiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru disciplinarea participantilor la trafic, politistii cu atributii pe linie rutiera, au retinut 13 permise de conducere…