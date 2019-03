“Sunt intr-o situatie mai delicata!” Anunt soc facut de Simona Gherghe despre sarcina ei, dupa ce a aflat vestea teribila cu Andreea Balan!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 24 de ore de cand Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator pe masa de operatie in timpul cezarienei, vedetele reactioneaza. Simona Gherghe, indragita prezentatoare de la „Acces direct”, insarcinata fiind pentru a doua oara, s-a speriat cumplit. Citește și: Ultima ora! Cele mai…

- Vestea ca Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana a șocat o țara intreaga, iar Simona Gherghe a reacționat in cadrul emisiunii ”Acces Direct”.

- Simona Gherghe a facut primele declarații cu privire la situația delicata prin care a trecut colega ei, in timpul operației de cezariana, cand a facut stop cardio-respirator. Vedeta recunoaște ca se afla intr-o situație delicata, medicii spunandu-i sa faca cezariana și nu sa nasca natural. „Eu sunt…

- Situatia Andreei Balan a speriat-o putin pe Simona Gherghe. Prezentatoarea TV urmeaza sa devina din nou mama, tot printr-o operatie de cezariana, iar vestea ca artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul interventiei nu a lasat-o indiferenta.

- Simona Gherghe este foarte incantata de reacția pe care a avut-o fiica ei la gradinița. Ana Georgia s-a comportat foarte bine. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, și-a dus fetița la gradinița. Ana Georgia s-a comportat foarte bine, spre bucuria celebrei ei mamici. "Doua ore, la gradinița…

- Simona Gherghe va naște in luna mai asa cum au informat-o medicii, dar nu stie exact cand va pleca de la "Acces Direct". Simona Gherghe, dezvaluire neasteptata. Ce nume a ales pentru fiul ei: "Pastram traditia" "Ma simt bine. La Ana am intrat in concediu putin mai repede decat ar fi…

- Simona Gherghe va prezenta singura emisiunea „Acces Direct”, dupa ce Alex Velea a ales sa mearga mai departe cu proiectele lui muzicale. Prezentatoarea i-a mulțumit acestuia pentru sezonul trecut.