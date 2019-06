Sunt ”îngropați” înainte de a muri – mii de moldoveni au această soartă Sunt ”ingropați” inainte de a muri – mii de bolnavi au aceasta soarta / Reforma sanatații mintale a fost inițiata în țara noastra în 2012. Aceasta prevede externarea pacienților din spitalele de psihiatrie și oferirea serviciilor de sanatate mintala în apropierea locului de trai, în cadrul centrelor de sanatate mintala.

În prezent, avem centre de sanatate mintala în fiecare raion, care ofera asistența medicala și sociala bolnavilor. În același timp, autoritațile centrale și locale au sarcina sa-i integreze în societate și în câmpul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

