- Celebrul chirurg estetician Adina Alberts (50 de ani) a postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, scrisoare in care spune ca cele doua fete disparute din Caracal ar fi de fapt in viata si ar fi fost scoase din tara pentru a se prostitua.

- Matușa Luizei, Alina, a intrat in direct la Romania TV și a discutat cu prezentatorul despre faptul ca ar fi fost contactata de un domn care i-ar fi spus ca vrea sa o ajute sa o gaseasca pe fetița. ”De pe data de 1 iunie, m-a sunat un domnul Genea și mi-a spus: Alina tata, haide sa facem…

- Stadionul "Centralldquo; din Mangalia a gazduit partida amicala de fotbal dintre CS Poseidon Limanu 2 Mai nou promovata in Liga a 3 a si Viitorul Fantanele Liga a 4 a . La meci, a fost afisat si un banner cu un mesaj de compasiune pentru cele doua fete ucise cu cruzime la Caracal. "Alexandra si Luiza,…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, le va arata, luni, polițiștilor, cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza. In casa ororilor, dincolo de poarta pe care a ajuns sa o recunoasca o țara intreaga, se va face reconstituirea crimelor ce au ingrozit Romania.

- "Cade una, cadem toate!" Sute de oameni au protestat, duminica seara, în marile orase, nemultumiti de modul în care au intervenit autoritatile în cazul fetelor ucise la Caracal. La Alba-Iulia, câteva zeci de persoane, în majoritate tinere de vârsta…

- Alexandra a fost vazuta ultima oara miercuri dimineața, cand s-a urcat intr-o mașina de ocazie, așa cum facea de fiecare data cand mergea acasa, in Dobrosloveni, de la meditațiile pe care le facea in Caracal. Un drum de nici zece minute cu mașina, in mod normal.

- Ipoteza socanta in cazul disparitiei celor doua adolescente, care au plecat spre Caracal si nu s-au mai intors acasa. O fotografie a aparut pe Facebook in aceasta dimineata, cu mesajul ca aici ar fi fost gasite fetele disparute. Mesajul socant de pe Facebook era: „Fetele disparute din CARACAL au fost…