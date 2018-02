Stiri pe aceeasi tema

- A fost o greșeala sa devina soț și soție! Cel puțin asta am aflat și noi la scurt timp dupa ce-și unisera destinele aceste staruri. Iata cat de puțin au durat unele casnicii la Hollywood! Lisa Marie Presley & Nicolas Cage Zambetul le-a disparut destul de repede de pe buze… Mariajul lor n-a rezista prea…

- Roș-albii au avut un adversar de temut in zilele premergatoare Derby-ului de Romania. Mai mulți dintre elevii lui Vasile Miriuța au acuzat viroze respiratorii in aceasta saptamana, iar staff-ul medical a avut de munca intrucat "dușmanul" nevazut a facut multe victime printre elevii lui Vasile Miriuța.…

- BERBEC: La inceputul primaverii, nativii care sunt intr-o relație vor intampina probleme in cuplu. Relația lor nu va mai funcționa cum trebuie și este posibil sa de desparta de partenerul lor. Este foarte important sa nu mai ramana intr-o relație in care nu se simt confortabil. Daca…

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- Ca urmare a defectarii locomotivei trenului Regio 2092, care circula miercuri dimineata pe ruta Targu Jiu – Craiova, pasagerii din vagoane s-au vazut nevoiti sa astepte sa ajunga o alta locomotiva, chemata in ajutor. Problema a aparut pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din…

- Ousmane Dembele, 20 de ani, are noi probleme medicale, asta spre disperarea intregului staff tehnic. Internaționalul francez a parasit antrenamentul de luni al catalanilor acuzand probleme gastrice, noteaza presa spaniola. ...

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Will Smith a demonstrat inca o data ca este unul dintre cei mai haioși actori de la Hollywood. Acesta a facut o parodie la videoclipul "Icon" al fiului sau, Jaden Smith, care și-a inceput recent cariera de rapper.

- Tatal unui baietel de 3 ani sustine ca micutul a fost internat intr-un salon al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara alaturi de un adult, iar in incapere era praf si mizerie. Declaratia barbatului vine la cateva zile dupa amenda primita de spital din cauza conditiilor greu de imaginat.

- Irina Loghin a fost plecata intr-un turneu in SUA, unde s-a imbolnavit. In prezent, interpreta de muzica populara se afla acasa, in perioada de recuperare. Imediat cum a ajuns in Romania a fost la un control la medic, pentru a afla cat de grava este problema cu care se confrunta.

- "Am avut probleme fiindca Mediașul are jucatori buni", a fost explicația lui Nicolae Dica dupa 2-1 cu Gaz Metan Mediaș. Cine a fost aproape sa-i ciupeasca un punct celor de la FCSB: un fotbalist care nu mai jucase de doi ani și altul revenit dupa o pauza de 9 luni. ...

- Zvonurile cu privire la o presupusa relatie amoroasa intre Brad Pitt si Halle Berry au aparut dupa ce actorii au fost vazuti luand masa impreuna la un restaurant, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.

- "Nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari si o sa va spun de ce. Spre exemplu, cei care isi castiga banii din venituri liberale in momentul de fata, pentru ca s-a amanat plata taxelor odata cu amanarea formularului 600, nu isi pot plati…

- Deși termenul initial de finalizare a vechiului pasaj de la Fartec a fost stabilit pentru august 2017, proiectul de reabilitare s-a impotmolit inca din toamna anului trecut, cand firma care executa lucrarile a descoperit probleme tehnice mai grave decat cele estimate initial. Atunci, constructorul a…

- Presa din Regat susține ca Victoria Beckham se simte ”furioasa și geloasa” ca soțul ei ”egoist” este plecat de mai multe saptamani in Statele Unite ale Americii, acolo unde recent a anuntat infiintarea echipei Miami Beckham United, care va juca in liga profesionista

- Artista a suferit mai multe intervenții, dar e mulțumita de noua sa dantura. Anca Pandrea a intrat in cabinetul stomatologului și face aproape zilnic drumul pana la Branești și umbla cu vitamina K in geanta. Anca sufera și acum dupa partenerul sau, Iurie Darie, care a murit in urma cu mai bine de cini…

- Plecarea lui Steliano Filip l-a obligat pe Vasile Miriuța sa mute banderola de capitan pe brațul lui Sergiu Hanca. Mijlocașul lui Dinamo are insa viața grea in acest sezon. Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, anunța ca Sergiu Hanca ar putea pierde locul de titular in detrimentul lui Gabi Torje, care…

- Horoscop dragoste – BerbecConversatiile cu partenerul de cuplu si prietenii sunt critice. Incearca sa mai lasi si de la tine si sa privesti cu intelegere punctul celorlalti de vedere. Daca ai o problema in cuplu, incearca sa o rezolvi cu ajutorul unui specialist, altfel lucrurile pot degenera.…

- Apple a lansat iOS 11.3 beta, versiunea care ofera posibilitatea de a dezactiva incetinirea iPhone-ului mai vechi. iOS 11 a fost probabil varianta cu cele mai multe probleme ale unei versiuni majore a sistemului...

- Vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a vorbit vineri, dupa ședința CEx, despre numirile unor miniștri cu probleme penale in actualul Guvern.„N-am spus niciodata lucrul acesta și nu este adevarat ce spuneți. Nu știu la ce va referiți. Eu sunt Stan-Pațitul, sa spunem așa. Mulți ani de zile…

- Recent, frumoasa actrița Madlina Ghenea a facut cateva dezvaluiri incendiare. Aceasta a povestit ca relația ei cu Matei Stratan nu merge exact așa cum ar trebui și chiar trece printr-o perioada destul de dificila din aceasta cauza.

- Internata de urgenta luni dimineata in urma unor probleme cardiace, Ionela Prodan nu va fi externata din spital prea curand pentru ca au aparut complicatii, arata surse medicale. Cantareta urma sa fie externata a doua zi, dar medicii au conectat-o la un aparat!

- La doar cateva zile dupa ce Madalina Ghenea a dezvaluit ca are mari probleme in cuplu cu Matei Stratan, vedeta a luat o decizie care ii va bucura pe admiratorii ei. Vedeta trece printr-o perioada grea, dat fiind faptul ca a vazut cum tatal copilului ei apreciaza toate fotografiile unei pianiste, dar…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns la spital din cauza unor probleme de sanatate. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan, care a slabit extraordinar de mult in ultima perioada de timp , a ajuns la spital. Ionela Prodan, care este mama impresarei Anamaria Prodan , a avut probleme…

- CSA Steaua a plecat astazi in primul cantonament la Forban, insa din lotul convocat de Marius Lacatuș a lipsit Junior Macriș (20 de ani). Atacantul, care a parasit-o pe FCSB in vara anului trecut pentru a juca la CSA Steaua, nu mai intra in vederile lui Lacatuș și a fost lasat acasa, unde se pregatește…

- Madalina Ghenea si Matei Stratan trec prin clipe dificile! Dupa ce tanara a postat mai multe mesaje cu subinteles la adresa tatal copilului ei, recent a dat cartile pe fata. Intr-adevar, relatia lor are mari probleme.

- Anul acesta petrecerile se vor ține lanț la Hollywood pentru ca mai multe vedete se alatura clubului cvincvagenarilor. Celine Dion, Hugh Jackman sau Will Smith sunt doar cațiva dintre aceștia. Descopera, in materialul video de mai sus, cine sunt vedetele care implinesc 50 de ani in 2018! Foto – Hepta

- Cititoarea ne-a trimis poze cu „una dintre cele mai bogate comune din Romania” dupa cateva ore de ploaie. Pozele sunt facute miercuri, 17 ianuarie, 2018, in parcul central, pe strazi și in stația de autobuz. „Acolo unde pamantul este considerat aproape la fel de valoros ca aurul,…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic". "Ieri (marti - n.r.) s-a desfasurat o sedinta in Comandamentul de iarna din dispeceratul energetic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale.

- Actrița Michelle Williams ar fi primit mai puțin de 1% din suma pe care actorul Mark Wahlberg ar fi primit-o pentru a filma din nou cateva scene din filmul „All the Money in the World”, regizat de Ridley Scott, scrie digi24.ro.Actorul Mark Wahlberg ar fi fost platit cu 1.

- Prezentatorul Seth Meyers a dat startul galei de decernare a Globurilor de Aur duminica seara, o ceremonie in care se asteapta ca scandalul Weinstein sa detina prim-planul, relateaza AFP. "Buna seara doamnelor si domnilor care au ramas (...) sunt ani de zile de cant oamenii albi nu au…

- Madagascar este numele insulei care este administrata de statul Republicii Madagascar, a patra insula ca marime din lume si destinatia preferata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare, pentru fuga sa din tara si solicitarea azilului politic. Republica Madagascar este formata din aproape…

- Cantarețul Kamara are probleme in mariaj. Acesta este in pragul divorțului de partenera sa de viața, Oana. Kamara, care și-a cunoscut partenera de viața pe o rețea de socializare , este cunoscut publicului din Romania drept jumatate de culoare din trupa Alb-Negru. Artistul și soția sa, Oana, care anul…

- De la celebra inscriptie Hollywood care, peste noapte, s-a schimbat in ''Hollyweed'', la misteriosul cuvant ''covfefe'' dintr-un tweet semnat de Donald Trump, care a provocat isterie pe internet, anul 2017 a fost bogat in farse, recorduri amuzante si intamplarile inedite, relateaza Agerpres.

- Will Smith si Jada Pinkett Smith spun ca au gasit cheia catre un mariaj fericit – gasirea de „magie in lumesc”. Cei doi – care au impreuna doi copii, pe Jaden, in varsta de 19 ani, si pe Willow, in varsta de 17 ani – vor sarbatori 20 de ani de la nunta, la sfarsitul […]

- Sezonul premiilor se apropie cu pasi repezi la Hollywood. Gala Globurilor de Aur va avea loc pe 7 ianuarie si totul trebuie sa fie pus la punct. Reporterii de peste Ocean au vorbit cu organizatorii si au aflat cu ce...

- Cel mai asteptat serial al sfarsitului de an a avut parte de o lansare fastuoasa, la Hollywood. Cu veteranul Will Smith in rol principal, "Bright" se anunta a fi un spectacol de efecte speciale. Povestea din serial va fi plina de creaturi fantastice, precum orci, elfi si zane.

- Iluminatul festiv de sarbatori a fost aprins in aceasta saptamana la Blaj, municipalitatea venind in acest an cu mai multe surprize pentru locuitorii orasului. Deschiderea unui patinoar artificial, numele municipiului format din litere de 6 metri inalțime, care sunt iluminate noaptea si iluminatul arhitectural…

- O noua terapie pentru intreținerea corporala. Iubita lui Lazarus se trateaza la fel ca starurile de la Hollywood. Andreea Lazar, pe numele ei de scena Loulou, a descoperit o terapie noua pentru intreținerea corporala care face uitata celulita și da un tonus de zile mari. Frumoasa Loulou ne-a dezvaluit…